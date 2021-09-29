焦點評論》國民黨失了戰略

2021/09/29 05:30

記者鄒景雯／特稿

在野黨在立法院採取全武行，進行議事杯葛，這是戰術運用，國人早就見怪不怪，但是這種政治策略是否能發揮正面效果、達成政黨目標，可就學問大矣。高明的，可以靠成功的反對邁向執政；低劣的，為反對而反對，讓選民搖頭，只好繼續在野。

昨天，行政院長蘇貞昌到立法院施政報告並接受總質詢，國民黨團由書記長陳玉珍帶頭，「突襲」民進黨的防線，議場隨後混亂一整天。

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這個操作，到底有利有害，不外從人時地物來評估。就人而言，陳玉珍個人因為主導新聞事件，成為議題塑造者，當然賺足了聲量，同時她不只是藍軍立委，而且由金門選出，此一對抗，似乎也能相當取得其選民的理解，因此應該算是符合個人利益的戰術成功。

但是這樣背景的人物與演出，放在這個時候的國民黨身上又如何呢？大家都知道國民黨剛完成黨主席選舉，未來的新主席朱立倫公開表示要以帶領國民黨重返執政為任務，而這次在國民黨初選的過程，「正常倫」之所以能壓制張亞中，棄保江啟臣，獲得較多數國民黨員的支持，主要原因被認為是其政見選擇平衡且中道路線奏效。照此一脈絡延伸下去，陳玉珍個人戰術的勝利，恐怕已經造成國民黨整體戰略上的重大失敗。

兩個最起碼的理由，首先，一個暫時還看不到選舉機會的政黨，才會把興趣放在製造個別需求、區域議題、瞬間衝突上，凸顯在野的階段性存在感，而不必小心考慮更大光譜選票的好惡；因為前列行為全都觸犯了一個立志要再次執政的政黨，亟待藉由穩健攻防，以累積民意信任的大忌。在野黨站在權力的對立面，這是無庸置疑的事情，但是一定要師出有名，才能取得專業的道德高地，時力立委邱顯智昨日痛斥國民黨把議場當成馬戲團來耍，正是這個道理。一個在野大黨被一個在野小黨責罵，可見國民黨連領導在野各黨的眼光與能力都沒有，這能成就什麼不同的氣候？

再者，一個做好執政準備的政黨及其重要成員，一定會在形象上避免去強調與「台灣」的區隔，畢竟台灣本島的選票是大宗。但是成為主角的陳玉珍，在這方面的形象非常鮮明，過去曾表述她是金門人，不是台灣人；並強調過中華民國才是國家，台灣不是一個國家，就其小眾的立場，有其立論根據，但是對於這個時刻的國民黨，卻如風中之燭，不能再誤判大眾的感受。

尤其，主席初選後，朱立倫本人才剛發生過一樁大錯，他與中共習近平兩人互相寫情書，公開表示愛意已夠嗆的了，居然還主動對外面的情郎，告狀自己的國內同胞，這種致命的政治污點，要趕快洗清都嫌來不及了，國民黨在立法院若繼續加深類似傾斜的民眾記憶，這是一錯再錯，再回頭就是百年身了。

朱立倫主持的國民黨要破罐子破摔下去？這是這次國會事件給大家的疑問。

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