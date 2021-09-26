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    四方安全對話 學者：台灣可在海巡、資安扮演角色

    四方安全對話（Quad）廿四日舉行領袖峰會，會後聯合聲明強調建立不受脅迫的印太地區。學者郭育仁昨分析，從聯合聲明內容，以及美英澳成立「三方安全夥伴」（AUKUS）軍事聯盟，顯見美國是要讓「四方安全對話」成為更廣博性的國家聯盟。（美聯社）

    四方安全對話（Quad）廿四日舉行領袖峰會，會後聯合聲明強調建立不受脅迫的印太地區。學者郭育仁昨分析，從聯合聲明內容，以及美英澳成立「三方安全夥伴」（AUKUS）軍事聯盟，顯見美國是要讓「四方安全對話」成為更廣博性的國家聯盟。（美聯社）

    2021/09/26 05:30

    〔記者吳書緯／台北報導〕四方安全對話（Quad）廿四日舉行領袖峰會，會後美日印澳領導人發表聯合聲明，強調會建立不受脅迫的印太地區。學者郭育仁昨分析，從聯合聲明內容，以及美英澳成立「三方安全夥伴」（AUKUS）軍事聯盟，顯見美國是要讓「四方安全對話」成為更廣博性的國家聯盟。學者賴怡忠認為，台灣在高科技產業、醫療等方面將會於四方安全對話中，扮演相當的角色。

    聯合聲明未提台灣 不代表峰會沒討論

    中山大學中國與亞太區域研究所教授郭育仁指出，聯合聲明沒提到台灣，不代表峰會未討論台灣議題，據瞭解仍有談及台灣在四方安全對話和「Quad Plus」角色，也談到台美、台日的海巡合作議題。

    郭育仁分析，美英澳成立的「三方安全夥伴」專注於軍事層面合作，四方安全對話看起來朝向更廣泛的國家合作機制，但台灣在安全層面的海巡、反潛、網路安全和後勤補給上，仍然在「四方安全對話」的四國中扮演角色。

    台灣智庫諮詢委員賴怡忠受訪指出，延續三月的視訊峰會，本次峰會聯合聲明仍提及5G、供應鏈、疫苗與科技的合作，台灣在這其中一定能扮演相當的角色，且台灣在疫苗、半導體和5G領域，本來就是受到肯定的國家，發言權會比較高。

    此外，賴怡忠表示，美英澳「三方安全夥伴」成立，也使得「四方安全對話」脫去軍事同盟鷹派色彩，可進行更廣泛的安全議題、經濟、科技、教育和醫療的合作，沿著民主國家合作的脈絡，讓自由伸展度更大，也對各國的吸引力增加。

    至於台灣在軍事層面參與四國的演訓可能性，賴怡忠坦言，這不是台灣能夠主導的地方，當然我方可以提出期待，不過，台灣把自己的防衛做好，就是對印太局勢最好的貢獻；而「三方安全夥伴」建立，代表若台海有事，幾可以確定澳洲會出兵，雖不一定直接介入台海戰事，但會有所角色，而日本也肯定自衛隊會出動，

    因此，賴怡忠說，台灣應與美、日、澳進行相關協調處理，強化台灣防衛，建立不對稱戰力，民心士氣提升以及島內防禦縱深強化，這也是相關同盟期待台灣所辦到之處。

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