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    立法院預算中心：後年軍事建案1119億 為明年1.73倍

    未於明年年度經費編列之跨年期軍事投資計畫

    未於明年年度經費編列之跨年期軍事投資計畫

    2021/09/26 05:30

    未來鉅額國防預算需求 不容忽視

    〔記者鍾麗華／台北報導〕國防預算明年創新高，不過，立法院預算中心的「中央政府總預算案整體評估報告」指出，尚有四項延續性重大軍事投資計畫未編入明年預算；而三軍近年陸續提出多項經費龐大建案，在尚未計入機密預算下，後年各軍種公開預算需求額度即高達一一一九億七六五○萬四千元，為明年「一般裝備」預算的一．七三倍，未來鉅額國防預算需求不容忽視。

    四項延續性建案 未編入明年預算

    預算中心表示，明年度國防部主管預算編列三七二六億餘元，較今年度的三六一八億餘元增加一○八億餘元，增幅三％，預算規模雖為歷年來最高，人員維持費占比仍達四十五．八四％、一七○八億元，軍事投資預算比率廿五．四七％、九四九億元。在國家財政資源有限下，人員維持費持續增加，勢將相對壓縮作業維持費及軍事投資可運用空間。

    根據報告，近年三軍辦理多項逾百億元的大型軍事投資建案，包括「新型一五五公厘自走砲」、「魚叉飛彈海岸防衛系統」、「F-16A/B型戰機性能提升」等共廿一案，而明年度國防預算於「一般裝備」業務計畫，公開預算編列六四七億一四六九萬三千元。

    如依各軍種明年度預算書就各建案所列未來年度計畫預算分配數額，後年度至一一四年度需求額度高達一一一九億七六五○萬四千元、八八九億二七七九萬三千元及七八三億八○六○萬二千元，這尚不包含機密預算。

    國防部則就國防財力分配說明，先滿足延續性計畫經費需求，如有裕度才檢討納列新興政事，明年度國防部已納入多項新興軍事投資計畫，如「康定級艦戰鬥系統性能提升」、「F-16型機遠距精準武器籌購案」、「高高空無人機系統」等案。

    特別預算若延宕 恐衝擊後續進度

    不過，對於「新型野戰防空武器系統」、「高效能艦艇後續量產（第一批）」及「機動飛彈車」、「國軍陸基防空飛彈系統」四案，尚在執行期間的跨年期重大軍事投資計畫，明年未繼續編列年度預算，而改納入五年二千四百億元特別預算的「海空戰力提升計畫採購特別條例草案」，預算中心則質疑，未獲行政院及立法院審查同意前，即未編列上述四項延續性計畫年度預算，萬一未如預期順遂，恐對其計畫後續進度產生重大影響。

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