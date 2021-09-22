指控台灣蓮霧、釋迦驗出介殼蟲》中國未提科學證據 專家：不符國際慣例

中國指我國出口的蓮霧、釋迦驗出太平洋臀紋粉介殼蟲，並於廿日起禁止進口。因中國境內該種害蟲危害嚴重，專家表示，相關指控須提出進口批號、貨次、有害生物標本等科學證據，但中國並未提出證據。（資料照，本報合成）

2021/09/22 05:30

〔記者楊媛婷／台北報導〕中國指我國出口的蓮霧、釋迦驗出太平洋臀紋粉介殼蟲，並於廿日起禁止進口。因中國境內該種害蟲危害嚴重，專家表示，依農產品進出口的風險評估，中國此舉明顯不符國際農產品貿易慣例，相關指控須提出進口批號、貨次、有害生物標本等科學證據，但中國並未提出證據。

科學技術對話 紐西蘭已解禁台灣芒果

相較之下，今年六月下旬，紐西蘭表示台灣芒果、荔枝發現東方果實蠅，因紐國並非東方果實蠅疫區，故宣布暫停進口。農委會防檢局指出，事件發生後，台紐雙方就風險管理措施展開雙向諮商，經科學技術對話會談，確認並未在芒果發現害蟲，芒果已恢復出口；荔枝部分雙方持續協議，朝燻蒸處理方式去除。

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台大昆蟲系主任蕭旭峰表示，農產品和一般商品出口最大不同，就是要考量有害生物風險且有等級之分。以農作物病蟲害來說，風險評估最高等級為「我國並無相關病蟲害疫情，出口國具有該蟲害且確實於進口作物驗出」。

蕭旭峰也舉例，二○○四年美國出口到我國的蘋果四度驗出蘋果蠹蛾幼蟲，因台灣從未有蠹蛾蟲害，也非蠹蛾疫區，所以宣布暫停蘋果進口，並與美展開協商，台灣提出「蘋果進口的批號、貨次」、「發現該蟲害的時間地點」、「蠹蛾害蟲標本」、「分子生物資料」等資料佐證，美國也提出精進檢疫管理措施，經雙方確認後，始恢復美國蘋果進口。

蕭旭峰強調，若中國指我國水果有蟲害、危及該國作物，國際慣例須提出科學證據跟評估，WTO的SPS（衛生和植物檢疫措施協定）已寫明，每國都要提出病蟲害風險評估。以中國本身就有嚴重介殼蟲害，不宜以他國進口農產品發現介殼蟲，就逕行將風險等級拉到最高、單方禁止進口。

防檢局表示，我方已兩度有效改善釋迦從生產到輸出的系統性管理措施，且全球幾乎沒有任何國家在農產品發現有介殼類昆蟲，即採禁止輸入的措施，仍盼中國開啟雙邊對話解決問題。

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