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    首頁　>　政治

    日副防相中山泰秀：台灣有事就是日本有事

    日本防衛副大臣中山泰秀再次強調日台關係密切，「是兄弟、家人，台灣有事就是日本有事」，並倡議日台可透過網路安全合作推進關係。（取自日本防衛省臉書）

    日本防衛副大臣中山泰秀再次強調日台關係密切，「是兄弟、家人，台灣有事就是日本有事」，並倡議日台可透過網路安全合作推進關係。（取自日本防衛省臉書）

    2021/09/09 05:30

    〔記者楊丞彧、呂伊萱／台北報導〕日本防衛副大臣中山泰秀與自民黨外交部會會長佐藤正久昨連線參與國策院座談會。中山泰秀再次強調日台關係密切，「是兄弟、家人，台灣有事就是日本有事」，並倡議日台可透過網路安全合作推進關係。佐藤正久則示警，中國領導人習近平在二○二二年到二○二七年會加重對台施壓，美日台應加快腳步成立防衛合作機制因應，若不這麼做，恐怕為時已晚。

    國策研究院昨舉辦「台日二加二對話與台日中三角關係」座談會，邀集台灣立委、學者和日本政要與會。中山泰秀六月才表示「日本必須保護台灣這個民主國家」，他昨再度提及「台灣不只是日本的朋友，而是兄弟、是家人」，日本與台灣就像「鼻頭到嘴巴」的距離，若台灣有事就是日本有事。中山並指出，美國將重心擺到亞太以維持區域穩定，特別是台海情勢。接下來自民黨總裁和眾院改選，台灣議題將成焦點，自民黨一定得選出適合的人才行。

    佐藤正久：日美台防衛合作刻不容緩

    對於新時代的挑戰，中山認為，民主國家的網路和社群完全自由，卻也因此遭受滲透挑戰，日台在網路安全合作上相當具有潛力，日本也在討論能如何扮演角色及提供協助。民進黨立委蔡適應回應表示，日本對中國的網路滲透感到擔憂，是前所未有的。

    佐藤正久則分析，台海有事時，俄羅斯和北韓可能趁隙挑起戰端，日本應擬好對策，「四方安全對話」（QUAD）和東協對中國的聯合防禦格外重要。因習近平有拿下台灣的企圖，且在二○二二年到二○二七年最為關鍵，預期會加重施壓力道，所以日本有迫切危機感，美日台應加快腳步成立防衛合作機制因應。

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