坎貝爾：美不支持台灣獨立 但挺台國際參與 學者：與中談判前 美重申底線

坎貝爾（法新社資料照）

2021/07/08 05:30

〔記者呂伊萱、林良昇／台北報導〕美國白宮國安會印太事務協調官坎貝爾六日出席「亞洲協會」（Asia Society）視訊座談表示，美中不久後會有「某種形式的往來」，同場合提及美國不支持台灣獨立，並強調挺台國際參與。學者認為，美國友台力道仍強勁，此時重申一中政策的底線不變，維持戰略模糊空間，可看出美國準備和中國接觸談判。美國要求中國尊重現狀，且台灣方面也無獨有偶出現相關討論，可見台美有一定默契存在。

外交部表示，對坎貝爾支持台灣參與國際事務的立場表示歡迎與感謝。外交部並強調，中華民國台灣是主權國家，這是事實，也是現狀。政府一貫以穩健、務實的態度審慎處理兩岸關係，外交部將在現有堅實基礎上，持續強化台美雙方實質友好夥伴關係。

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外交部：中華民國台灣是主權國家

政大國關中心研究員嚴震生指出，美國從來沒有改變美方的一中政策，也在此框架下做了很多對台灣示好的事。美國這麼宣布之後，後續要和中國談判會稍微容易，因為等於先移除可能引爆的地雷。

東海大學政治系教授沈有忠則說，對拜登政府來說，台海維持一定的平衡和模糊，對美國有明確利益。雖然過去這段時間慢慢好像有戰略清晰味道，但「還是不想把氣球戳破」。沈同樣提及，看來美國下半年準備和中國接觸，所以在塑造一些模糊空間，但並沒有傷及台灣實質利益，而且同時強調台灣作為實體應該要獲得的國際空間，也指出這（台獨）要放到危險均衡的情境去思考。

國策院執行長郭育仁認為，坎貝爾在這個時間點重申美國一貫立場，其實暗示幾件事。第一，美中準備進入談判期，十月份G20峰會雙方高層見面可能性滿高，從拜登歐洲行之後召開美俄峰會，以及習近平黨慶後也和法德召開峰會，顯示雙方都在累積籌碼。

郭也指出，坎貝爾發言若作為反面表述解讀，也是要求中國尊重現狀。所謂不支持台獨，其實是向中共說，美國就是要捍衛中華民國主權獨立的現狀，這與三月以來美日峰會、G7到北約，美國和國際盟友都強調台海穩定、反對片面破壞現狀的立場是一致的。

不過對於坎貝爾的發言，國民黨主席江啟臣昨認為，美國政府是提醒民進黨台獨之路走不通，擁護現有的中華民國體制，回歸既有的兩岸對話基礎，盡可能的維護兩岸關係和平穩定，爭取台灣最大的自主性，才是對當前台灣最務實、最有利的一條路。江更嗆蔡英文總統，「要台獨，民進黨自己去」。

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