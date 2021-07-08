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    日副相拋聯美保台 美國防部：對台政策不變

    日本副相麻生太郎。（路透）

    日本副相麻生太郎。（路透）

    2021/07/08 05:30

    〔記者涂鉅旻、駐日特派員林翠儀／綜合報導〕台海局勢備受關注，日本副首相麻生太郎五日表示，若中國侵台，日、美必須一同防衛台灣。美國國防部發言人柯比六日對此表示，美對台政策不變，不願見到台灣局勢片面改變，美方的承諾是確保台灣能夠持續自我防衛。

    確保台灣持續自我防衛

    柯比在六日被問及台灣遭逢威脅的應變政策協調細節時重申，美國對台灣的政策不變，持續依循基於美中三公報、台灣關係法與六項保證的「一個中國」政策。他表示，美國數十年來在國會跨黨派支持下，持續致力於協助台灣自我防衛，一切都沒有改變；沒有人希望見到情況演變成衝突，也無此理由，因此美方專注於確保台灣能夠自我防衛。

    美國國防部長奧斯汀表示，必須在印太地區持續尋求「整合性威嚇」，將美軍能力與資源，整合到聯合部隊之中，並與包括日本 、韓國、澳洲與區域許多其他夥伴共同合作。

    柯比也表示，不願推測印太地區任何地方的潛在衝突，但美、日密切合作，美國對台政策沒有任何改變。美方堅持「一個中國政策」，不希望台灣局勢出現任何片面改變 。

    日前統合幕僚長：援台符國家利益

    另外，日本前自衛隊統合幕僚長（相當於參謀總長）河野克俊昨參加名古屋「正論懇話會」舉辦的集會，發表演說指出，日本站在世界安全保障的最前線，雖然和平解決（台海問題）是最大前提，但台灣有事之際，支援台灣符合日本的國家利益。 產經新聞報導，河野在演說中提及安保法制中的「存立危機事態」相關討論，若中國侵台，就有可能行使集體自衛權。

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