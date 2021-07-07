巾幗不讓鬚眉 新台灣之女 美維吉尼亞軍校學成歸國

陸軍官校學生楊清文（左）從美國維吉尼亞軍校畢業，返國選擇至野戰部隊服役，圖為她與維吉尼亞軍校同學於畢業典禮合影留念。（圖：楊清文提供）

2021/07/07 05:30

〔記者陳文嬋／高雄報導〕陸軍官校今年有五名學生從美國軍校學成歸國、授階任官，「嬌點」楊清文是新台灣之子，出身澎湖漁村，她以意志力克服各項挑戰，從美國維吉尼亞軍校畢業，選擇至野戰部隊服役，展現巾幗不讓鬚眉的氣概。

「嬌點」楊清文 出身澎湖漁村

從美國軍校學成歸國的五名陸官學生，包括西點軍校李承濂、維吉尼亞軍校楊清文及賴力行、色岱爾軍校石謙、威爾猛軍校吳聿威，由校長陳建義少將授階任官，成為國軍基層幹部。

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其中「嬌點」楊清文從小在澎湖長大，父親從事養殖業，母親是越南裔新住民，為了分擔家計，楊清文當年雖然錄取成大法律系，受到學校教官的鼓勵，毅然投身軍旅，選擇就讀陸軍官校。

返國任官 選擇至野戰部隊服役

楊清文在校成績名列前茅，加上外語能力優異，並維持良好體能，努力爭取赴美留學機會，順利脫穎而出，考取維吉尼亞軍校，父母親雖然捨不得她離家那麼遙遠，依舊支持她的決定。

楊清文就讀維吉尼亞軍校期間，令她印象最深刻、影響她最深的觀念，就是學校要求男女平等，不管是體能訓練要求，或是選任實習幹部，不因性別而有差別待遇。

她四年來歷任各種實習幹部訓練，秉持男女平等觀念，更加自我要求，努力讓每件事情做到最好；任官後期許自己以謙虛的態度，面對軍旅生涯每一項挑戰，秉持多聽、多看、多學習的態度，全力做好每件事。

胞弟受影響 也從軍任職澎防部

值得一提的是，楊清文的胞弟受到她的影響，也選擇從軍報效國家，目前任職澎防部，姊弟倆一同為國家服務，地方蔚為佳話。

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