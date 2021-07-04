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    首頁　>　政治

    《雲林》挺醫護 江啟臣送防疫物資

    國民黨主席江啟臣（左三）昨天至雲林虎尾若瑟醫院捐贈醫護防疫物資。（記者詹士弘攝）

    國民黨主席江啟臣（左三）昨天至雲林虎尾若瑟醫院捐贈醫護防疫物資。（記者詹士弘攝）

    2021/07/04 05:30

    〔記者詹士弘／雲林報導〕國民黨主席江啟臣昨天至雲林虎尾若瑟醫院及雲林基督教醫院醫院，捐贈隔離衣2箱共200件、FFP2口罩3箱共4320個，以此表達對醫護的支持及感謝，也希望國民黨在防疫期間能成為醫護的後援與後盾。

    江啟臣昨天在雲林縣長張麗善、立委林文瑞、雲林縣黨部主委許宇甄、縣議員李明哲、廖偉晴等人陪同下到醫院捐贈醫療物資。他表示，國民黨發起「防疫我＋1」活動挺醫護，希望讓醫護人員在無後顧之憂下於前線對抗病毒，雖然捐贈數量不敢說絕對足夠，但代表的就是人民的心意。

    江啟臣強調，要讓疫情穩定、病毒遠離，最終還是需要疫苗，如果疫苗不足，最辛苦的還是醫護人員，因為他們隨時處於不確定狀態，疫情反反復復，不僅社會無法解封，更會影響人民的生計及國家經濟。

    張麗善表示，江啟臣上個月捐贈雲林縣政府防護衣2000件、護目鏡2700個、防護面罩5000個，力挺地方共同對抗嚴峻的疫情，雲縣府於5月底委託合格藥商向國外採購合格疫苗，申請第一階段通過後進度緩慢，呼籲中央政府要加快腳步。

    林文瑞則表示，現在疫苗已經進入二代，過去一年半時間沒有超前部署，導致出現很多防疫漏洞需要補救，希望中央政府不要捨近求遠，趕快透過既有莫德納、AZ疫苗採購管道加購二代疫苗。

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