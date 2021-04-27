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    海巡艦艇平戰轉換／呂禮詩︰因應灰帶衝突 已不得不然

    安平艦配備配備中科院研製的「鎮海火箭彈武器系統」。（資料照）

    安平艦配備配備中科院研製的「鎮海火箭彈武器系統」。（資料照）

    2021/04/27 05:30

    〔記者涂鉅旻／台北報導〕海委會遵循蔡政府海巡艦「平戰轉換」政策，在量產六百噸「安平級」巡防艦之時預留裝設武裝的空間，但本業為海上執法、救難工作的海巡署是否須肩負軍事任務引發討論。不過，專家、立委皆認為，隨著中國海軍、海警、海上民兵的擴張行徑，以及我方面對「灰色地帶衝突」壓力遽增，海巡艦進行「平戰轉換」仍有必要性。

    對於海巡艦「平戰轉換」，軍方官員私下表示，尊重各方意見也不評論，但就國家安全立場，若海巡署有需要，國軍會盡力協助。

    曾任海軍新江艦長的前海軍官校教官呂禮詩認為，就我國防衛現況而論，我國面對中國軍力崛起的壓力越來越大，且隨著「灰色地帶衝突」逐漸升溫，「平」與「戰」之間的界線已顯得模糊，縱使海巡署的本業為海上執法，但亦不能排除海巡艦遭受敵方「第一擊」的可能性，因此仍須具備最基本的防衛能力。他表示因應現今敵情威脅，海巡署任務轉變已是「不得不然」的趨勢。

    呂禮詩表示，海巡署「安平級」巡防艦搭載雄二、雄三反艦飛彈之時，已是「交戰時期」的情況，因此，海巡艦參與「漢光演習」實兵演訓「跑位」，就是為演練海上編隊等情境，藉此熟悉必要時期的任務定位。

    民進黨立委趙天麟認為，海委會主委李仲威擔任海巡署長時，就已執行總統蔡英文政策，就是進行海巡署艦艇成為「第二海軍」的準備。尤其中國海軍、海警到「海上民兵」近年運用多重手段海上擴張，若我國海軍、海巡未能落實「平戰轉換」訓練、培養默契，恐難以因應中國威脅。

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