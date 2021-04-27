海巡署︰艦艇「平戰轉換」無回頭路

海巡署2019年至2027年之間將打造156艘艦船艇，圖為海巡署首艘沱江級安平艦去年12月交船。（資料照）

2021/04/27 05:30

〔記者姚岳宏、呂伊萱／台北報導〕政院要求海巡署艦艇成為第二海軍，引發外界質疑。對此，海巡署強調，根據國防法第四條及「海巡署戰時納入國軍防衛作戰體系平戰轉換作業規範」，戰時海巡艦艇本來就要納入國防軍事作戰體系，且中國積極發展海洋軍事能力，台灣在不對稱作戰情況下，確實需要海巡所屬艦艇納入作戰序列，海巡署配合「平戰轉換」政策，已無回頭路。

行政院於二○一七年六月核定「籌建海巡艦艇發展計畫」，總經費四二六億五一二萬三千元，規劃於二○一九年至二○二七年打造一五六艘艦船艇。海巡署首艘沱江級安平艦去年十二月交船，配備鎮海火箭彈並預留雄二、雄三發射連線系統，今年參與漢光演習。根據海洋委員會送達立院書面報告指出，未來十一艘均配有同樣設備系統，具備平戰轉換能力，預計二○二六年全數完工交船。

請繼續往下閱讀...

海巡署指出，依國防法第四條及「海巡署戰時納入國軍防衛作戰體系平戰轉換作業規範」，海巡署及所屬機關於戰爭或事故發生時，依行政院命令納入國防軍事作戰體系運用，並非僅納入十二艘安平艦。

據了解，安平艦雖是從海軍沱江艦改造而來，但不少海巡官兵卻對安平艦有高評價。據悉，安平艦經船舶中心認證，可耐浪九級，比起其他艦艇安全不少；雙船體甲板比起其他艦艇大一倍有餘；另外安平艦可達四十節，比一般大艦十二到二十五節的速度更快。

海巡署表示，一般超過五百噸的巡防艦因船舷高，所有海上接觸都要放下小艇，並非安平艦所獨有，也不會影響海上執法。

中科院、海軍 協助武器保養訓練

為具備平戰轉換能力，海巡署也為海巡人員規劃「專精訓練」和「組合訓練」，由中科院和海軍協助艦艇人員實施鎮海火箭彈系統和二十公厘機砲等武器操作和裝備保養訓練，並將操作證照列入常年訓練計畫；另戰時加裝的聯成系統和反艦飛彈系統等武器，則由海軍指派人員登艦執行。

海巡官員透露，各建案已全部完成決標程序，目前依法、依約執行中，進度均正常或超前，已不可能喊卡或走回頭路，這批船艦陸續服役後，將逐步強化海上執法及救難能量，有效應處周邊海域情勢，捍衛我國海洋權益。

海洋委員會籌建海巡艦艇交船期程

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法