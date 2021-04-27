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    海巡艦艇平戰轉換／葉雲虎︰若成「第二海軍」 會變四不像

    海巡船艦塗裝增「TAIWAN」， 強化跟中國船艦的辨識度。（資料照，記者邱俊福翻攝）

    海巡船艦塗裝增「TAIWAN」， 強化跟中國船艦的辨識度。（資料照，記者邱俊福翻攝）

    2021/04/27 05:30

    〔記者邱俊福、姚岳宏／台北報導〕因應中國謀我日甚，政府要求海巡艦艇需具備平戰轉換能力，平日執法、戰時作戰，但以警職為主的海巡人員及學者卻擔憂此做法，認為職權劃分不清，甚至會讓其他國家認為海巡艦艇是披著執法外衣的軍艦，成為挑釁目標，而戰時也無法圓滿完成作戰任務，平戰轉換可能會成為「四不像」。

    警察大學水上警察學系副教授葉雲虎表示，海巡署應致力於救難、海上執法等等本職工作，不要一味想到要作戰，變成「第二海軍」，如此會變成「四不像」。正如近期中國民船團滋擾菲律賓的灰區衝突事件，因不可能對民船開火，就需符合海上執法所需的海巡艦艇，這就像警察不可能開坦克車在路上巡邏是同樣道理。

    他說，就日本海上保安廳而言，在釣魚台對抗中國民船團，只會執行其海巡本質工作，會在外圍部署五、六千噸艦艇、中間部署兩千噸艦艇，最近處以一百到三百噸巡防艇為主，這些艦艇主要具備防撞、耐浪等特性，用以執法，可有效對這些民船團進行層層切割，讓其無法集結。

    因此，面對中國各種不同動作的滋擾，海巡單位應強化本質的任務，不要一味以作戰思考，才能有效進行因應，讓作戰交給國防部，本身專心於海巡的專業訓練。

    他說，目前政府正在建造、改裝的十二艘飛彈快艇的沱江艦，已有一艘安平艦成軍，雖該艦速度快，戰時可裝載雄二、雄三飛彈，但船舷比較高與不耐浪，較不適合救難與執法，整個造艦方向應回歸海巡本質任務。

    海巡人員盼政府 及早明確定位

    另有海巡人員表示，海巡的軍職人員都在陸地，船上多為警職及文職人員，要推他們上戰場，其所受的訓練是否足敷戰時需要，有很大疑問。如果真發生戰爭，由於敵方知道海巡艦艇都會回港掛彈戰備，可能還沒回到港區，在海上就成為首波對戰目標，盼當局正視，及早給海巡人員明確定位。

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