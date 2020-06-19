共機連3日擾我西南空域 美偵察機亦現身

中共殲十、殲十一戰機昨上午在我國西南方空域現蹤，同時間美國KC-135加油機、RC-135偵察機也分別飛越台灣東南、西南外圍空域。

2020-06-19 05:30:00

〔記者涂鉅旻、蔡宗憲／綜合報導〕中共殲十、殲十一戰機昨上午在我國西南方空域現蹤，經國軍廣播、在空機應處後，飛離我國防空識別區；另外，美國KC-135加油機、RC-135偵察機昨上午分別在台灣東南、西南外圍空域遭偵獲，和共機隔空互別苗頭意味濃厚。

根據國防部所公布資訊，中共軍機今年已十二度擾我外圍空域，光今年六月就有五次擾我國防空識別區西南角的紀錄。另外，中共軍機自六月十六日至昨日，已連續三日在我國西南方外圍空域出沒。

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官員表示，中共軍機本月擾台樣態，皆是在我國西南方防空識別區「切入」飛行一小段時間，在我方驅趕後即離去，國軍都能掌握相關情勢並適當應處。

另外，中國北京大學海洋研究院成立的平台「南海戰略態勢感知計畫」推特，昨日上午發布二則訊息指出，美國空軍一架KC-135加油機自日本沖繩嘉手納基地起飛，在我國蘭嶼東南方空域飛行；另一架RC-135偵察機則取道巴士海峽，在我國西南方外圍空域現蹤。這也是美軍一架C-40A運輸機本月九日在我方同意之下，取道台灣西部上空飛行，以及二架KC-135加油機六月十六日分別在東海、巴士海峽飛行後，再有美國軍機現蹤我國周遭空域的紀錄。

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