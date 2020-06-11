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高雄市長補選 國民黨：不會缺席

國民黨黨秘書長李乾龍昨表示，高雄市長補選人選正在尋覓當中，以地方有實力、能贏取勝選的人為主要目標。（記者方志賢攝）

國民黨黨秘書長李乾龍昨表示，高雄市長補選人選正在尋覓當中，以地方有實力、能贏取勝選的人為主要目標。（記者方志賢攝）

2020-06-11 05:30:00

〔記者方志賢、葛祐豪、陳昀、施曉光、郭安家／綜合報導〕高雄市長韓國瑜遭罷免，重創藍營士氣，國民黨還必須在短時間內尋覓市長補選人選，黨內對此顯得意見分歧、莫衷一是。有人認為乾脆不要提名、有人建議與民眾黨合作、有人則強調國民黨不能怯戰。國民黨秘書長李乾龍昨在高雄指出，國民黨不會在高雄市長補選中缺席，會以地方有實力、能贏取勝選的人為主要目標。

以地方有實力、能勝選者為目標

韓國瑜週五即將解職，依規定，高雄市必須在三個月內舉行市長補選。但國民黨目前面臨高雄參選人才難覓的窘境，黨內對於補選的方向似乎仍無共識。

國民黨高雄市議員邱于軒昨就認為，國民黨在高雄是「派系把持、世襲政治」，面對補選人選難產，「韜光養晦不參戰，也許是讓我們重整旗鼓的機會」，也是謙卑面對高雄市民的選擇。

國民黨革實院院長羅智強受訪時則表示，高雄補選「輸是必然，但要輸得有尊嚴」，國民黨應該打破框架，即便名不見經傳，只要形象不錯、年輕，甚至無黨籍，他都不反對。甚至可以考慮與柯文哲進行「藍白合作」，兩黨共商人選。

藍白合？不要提名？黨內意見分歧

民眾黨主席柯文哲對此表示，每個黨都希望朋友多、敵人少，國民黨氣勢受挫，要尋求更多朋友滿正常，「我們也不會這樣就不跟民進黨做朋友」。

前國民黨主席朱立倫昨到高市前議長許崑源靈堂致意時，對於市長補選則強調，國民黨不能畏戰、怯戰，就算民眾對國民黨有意見，也要勇敢站出來，接受挑戰，爭取高雄市民的支持。

國民黨昨到高雄舉辦行動中常會，對市長補選人選，李乾龍受訪時說：「正在尋覓當中，當然是選在地的，國民黨不會缺席！」

國民黨文傳會主委王育敏也說，主席江啟臣已徵詢過四、五位人選，都是高雄在地優秀人選，有些是有意願的，還在徵詢中，會在最快時間內定案公布。

目前被點名的熱門人選，包括市議員黃紹庭、蔡金晏、黃柏霖，及新科不分區立委吳怡玎、前立委林國正等人。

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