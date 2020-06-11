江啟臣坦承 國民黨輕忽高雄人才培養

國民黨主席江啟臣坦承，過去幾十年來，國民黨在高雄輕忽了人才的培養。（記者葛祐豪攝）

2020-06-11 05:30:00

〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨行動中常會昨天下午移師高雄市黨部舉行，由主席江啟臣主持，他坦承過去幾十年來，國民黨在高雄輕忽了人才的培養，罷免結果也提醒國民黨，「不應該將高雄鄉親的寬厚，視為理所當然。」

行動中常會移師高雄

江啟臣在會中表示，這是他上任三個月來第一次的行動中常會，以沉重心情在高雄跟大家見面，六月六日投票結果及許議長驟逝，都讓人倍感哀傷、不捨。

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江說，高雄是一個陽光城市，也是面向海洋的首都，但幾天前高雄市民的選擇，更像是強勁的海風、刺眼的陽光，「讓我們必須要謙卑、低頭、真誠地反省！」

江啟臣強調，過去幾十年來，國民黨的確在高雄地區輕忽了人才的培養，仍然沒有解決重北輕南對於高雄發展的限制，甚至也忽略了縣市合併後資源分配的落差。

他說，二○一八年韓國瑜帶著滿腔的熱情，扭轉高雄市民對國民黨的印象，也打破了高雄長期綠大於藍的基本盤，讓國民黨獲得為高雄市打拚機會，「但罷免投票的結果，也很沉重地提醒我們，不應該將高雄鄉親的寬厚，視為理所當然！」

江啟臣表示，接下來的議長改選、市長補選，要與市議會黨團通力合作，尤其高雄市議會，國民黨仍擁有相對多數，必須確保議長改選能保住。

昨天的行動中常會，也聆聽高雄當地黨代表的意見，共有十五位黨代表登記發言。國民黨文傳會主委王育敏轉述說，很多黨代表關心接下來高雄市長補選的人選；江啟臣表示，人選會在最快時間內推出，繼續扎根、服務高雄市民。

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