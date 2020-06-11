韓：被罷免 跟國民黨、江主席無關

高雄市長韓國瑜強調市民投下罷免票，跟國民黨、黨主席江啟臣（中）無關。（記者葛祐豪攝）

2020-06-11 05:30:00

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長韓國瑜昨天在國民黨行動中常會上，替黨主席江啟臣緩頰說，高雄市民投下罷免票，跟國民黨、江啟臣都無關。他還為已故議長許崑源叫屈，「為什麼把鄭南榕變成英雄，許崑源變成狗熊呢？」

再為許崑源抱屈

韓在中常會上表示，六月六日的罷免事件，與江主席、李乾龍秘書長無關，是高雄市民對韓國瑜團隊的同意票、否定票或棄權票的表現。他說，必須澄清許多以訛傳訛的謠言，說江主席完全不關心高雄，這是大錯特錯。

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韓強調，江主席多次來高雄，也來電話，本人也來，問需要協助什麼？「我都說謝謝！」李秘書長投票前幾天都在高雄，到處拜託，他們不光是幫忙、盡心盡力，而且非常關心，希望謠言能止於智者。

韓國瑜說，高雄市民對他投下罷免票，跟國民黨無關，絕對不能牽拖（台語），開始哀怨、抱怨國民黨部，「是市民朋友跟我之間，他們不管基於什麼，投下神聖一票，跟國民黨無關，所以請外界不要唱衰國民黨！」

韓國瑜也替許崑源抱屈說：「許崑源這幾天被不實的指控，惡意的謠言扭曲，甚至身後持續追殺，台灣人的善良到哪裡去了？台灣人的厚道到哪裡去了？」

他指出，真實的情況是，許崑源在跳樓自殺之前，跟太太、女兒聊天，感嘆台灣民主怎麼會這個樣子？說「這麼優秀，一個執政團隊被罷免，我活下去還有什麼意思？高雄未來怎麼辦？」許的小女兒陪許聊完天，去洗澡時，許就跳下去，「這是真實的情況，為什麼去抹黑他？」

韓國瑜話鋒一轉說，鄭南榕為了台灣民主自焚，幾十年來談到他，說是為台灣民主犧牲寶貴生命，許崑源一樣擔心台灣民主，擔心高雄前途，「為什麼把鄭南榕變成英雄，許崑源變成狗熊呢？太惡劣了，太惡毒了！」韓強調，一定要幫許崑源的名譽作最後捍衛，不要走向惡質化發展。

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