焦點評論》陳其邁直接代理市長的好處

民眾與行政院副院長陳其邁自拍。（記者洪定宏攝）

2020-06-07 05:30:00

記者鄒景雯／特稿

台灣地方自治史上第一次的直轄市長罷免案，昨晚揭曉。今年初曾為國民黨總統候選人的韓國瑜，受到超過九十三萬高雄市民投票罷免，將在七日內的公告日去職，正式告別不到兩年任期的市長生涯。

罷免之後的高雄政局變化與市政治理，今後將會如何演進？牽涉到民進黨的內部競爭、國民黨的後續因應，乃至其他行動者的可能方案等各種因素的影響。不過從政治現實而言，中央執政的民進黨政府顯然取得較大的主導優勢，即使面對韓國瑜可以在公告日起十五天內提起罷免無效之訴，或者是三十天內提出罷免案通過無效之訴的訴訟反擊，仍可透過代理市長的派任，來掌握操之在我的主動權。

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思考這個問題，必須從高雄市民望治心切、無一日再可延宕，以及疫後亟待重整經濟的角度來著眼，才具有排開一切政治算計的正當性。畢竟從二○一八年十二月底韓市長上任開始，高雄市政就受到「韓國瑜準備選總統」這曲主旋律的傾軋，幾乎沒有多少的日子被主政首長視為唯一戮力以赴的頭條要務，這對二七七萬全體市民應得的基本權益是不公平、有傷的。換言之，罷免投票的結束，理當就是官心浮動的結束，應該想方設法，縮短可能的時程，盡早讓市政重上軌道。

在正常情況下，罷免案通過後，應該在公告日起三個月內辦理市長補選，這是相對單純的局面，問題是，「萬一」不正常的情況發生了呢？須知，代理市長是在韓國瑜被解除職務時即須產生，這個時間點，即七日內，早於十五日內與三十日內。一旦韓陣營或國民黨決定啟動訴訟程序，在訴訟終結前，將不辦理市長補選；倘若訴訟曠日耗時，拖過了今年十二月廿五日，使韓國瑜所餘任期不足二年，即再也不必辦理補選，則可能由代理市長一直代理到二○二二年十二月任期結束為止。

把這些一切可能的政治應對擺在桌上，就會發現代理市長的人選將非常關鍵，有必要全局關照、超前部署。基於高雄市民與市政的迫切性，這個代理者應該是「實質代理」，而非「形式代理」，也就是代理之日起，就是施政之日始，使市政得綱舉目張，不因市長離去而中斷。要達成這個目標，熟稔高雄政經建設擘劃，是為代理市長的首要條件，暫時的過渡功能反而成為毒藥。

由此，回頭看民進黨有志角逐者的陣容，當時自黨內初選出線，與韓國瑜交手敗陣的陳其邁，成為不做二想的對象，如果派系意見可以整合，由他直接代理市長，短則一個月後可知是否可以順利辦理補選，長則一路代理到二○二二，都可即知即行，不至於發生施政進入「看守」的狀態。

特別是，疫情過後，巨變的美中關係，給台灣帶來機會與挑戰，高雄人決定放棄「人進來、貨出去」的想像，又將以什麼發展策略振興經營困境？現在到了重新開機的時刻；政治維穩的好處，於是水到渠成，成為最小代價的選項。

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