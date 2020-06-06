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首頁　>　政治

李大維接掌海基會 盼兩岸謀求相處之道

李大維 （記者方賓照攝）

李大維 （記者方賓照攝）

2020-06-06 05:30:00

〔記者鍾麗華／台北報導〕前國安會秘書長李大維昨正式接任海基會董事長，他在致詞時強調，兩岸關係雙方都有責任，應謀求長期相處之道，避免分歧擴大，期許兩岸能以確保人民權益為優先，共同為兩岸民眾福祉、區域和平穩定與未來長久發展做出積極貢獻。

張小月卸任︰我畢業了

甫卸任董事長的張小月在海基會員工歡送下，步出海基會。張小月說，「我畢業了！」兩年多前接下這份工作，她抱持戰戰兢兢、如履薄冰心情，完成政府交付一件又一件的困難工作。對於未來去處，她表示，個人信念是人生以服務為目的，不論天涯海角，都願意繼續為大家服務。

海基會昨舉行第十屆董監事第十一次聯席會議，選舉李大維為董事長。至於秘書長一職原規劃由海基會副董事長、陸委會副主委邱垂正暫代，最後決定由現任副秘書長蔡孟君兼代。

接任的李大維表示，這次疫情正改變全球局勢，尤其是美中對抗升高，中國大陸與香港情勢變化，對兩岸關係都帶來很多變數與挑戰，在蔡總統堅持和平、穩定、不挑釁、不冒進的政策立場上，台灣在變局中屹立不搖，持續厚植實力與世界同行。

李大維指出，如今我們面臨空前的挑戰與絕佳的機會，台灣正處在亞太地區的樞紐，致力於區域及兩岸和平穩定，堅持捍衛民主、自由法治的普世價值，這是我們不變原則與目標。

李大維說，兩岸關係雖挑戰重重，也有值得重視與珍惜的交集。以這次疫情為例，雙方最終仍然能達成一定的共識，讓滯留武漢及湖北的台灣民眾陸續返家，兩岸合作可以殊途同歸；兩岸之間的每件大小事都相當重要，必須以嚴謹的態度與專業的精神，持續累積互動及善意。

張小月卸任海基會董事長。（記者方賓照攝）

張小月卸任海基會董事長。（記者方賓照攝）

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