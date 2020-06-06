焦點人物》老藍男的新挑戰

李大維 （記者方賓照攝）

2020-06-06 05:30:00

記者鍾麗華／特稿

縱橫外交沙場四十年，李大維這次銜命接下海基會董事長。在兩岸關係急凍下，海基會看似只剩台商、台生、台青、中配、中生服務與兩岸文書驗證，不過，李大維昨透露，出任海基會職務時，「蔡總統確實有一些指示」，蔡總統還說，和她做事的人都不會很輕鬆。

李大維擔任過駐歐盟、駐美、駐加代表、北美事務協調委員會主委、駐澳代表。在前總統陳水扁為駐美代表一個頭兩個大時，也臨危受命出任駐美代表，但他在馬政府時反遭冷凍。

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蔡總統上台後，李大維接任外交部長，蔡總統與剛當選美國總統的川普通話十分鐘，李大維就坐在旁邊。雖然任內發生兩友邦與我斷交，但他在國安會秘書長任內，與時任美國國家安全顧問波頓會面，創下台美斷交以來首例。

不過，李大維也因是國民黨終身黨員，雖已自行辦理停權，但還是被貼上「老藍男」的標籤，獨派嫌到臭頭，本以為在蔡政府幾波的內閣改組，會打包走人，但李大維卻一路從外交部長，升上國安會秘書長，這次又賦予兩岸的新任務。

李大維坦言，過去四十年都在政府行政部門，這次到海基會，與過去任職單位性質很不一樣。不過，長期擔任外交官的他，在外交戰場上，與中國交手的經驗並不陌生。長期在蔡總統旁，也熟悉蔡總統兩岸路線思維，轉任海基會董事長，雖面臨「新挑戰」，但其實也是繼續發揮他的國安與外交專長的領域。

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