「說台灣不是國家… 就沒資格當國會議員」蔡：蘇揆反映很多台灣人想法

（中央社）

2020-04-02 05:30:00

〔記者蘇永耀、林良昇、李欣芳、施曉光／台北報導〕國民黨立委陳玉珍指「中華民國是一個國家，但台灣不是」，行政院長蘇貞昌前天回應，「那她就沒資格當國會議員」。國民黨主席江啟臣昨痛批蘇侵犯立委職權，蔡英文總統昨表示，蘇院長在立院答詢時反映了很多台灣人的想法，「中華民國台灣」現在是台灣人民最大共識，希望未來持續凝聚共識，讓國家更團結。

蔡重申中華民國台灣是最大共識

蔡英文昨在總統府敞廳召開記者會說明政府的防疫作為，蘇貞昌也陪同出席。對於蘇揆批陳玉珍的發言，蔡英文說，蘇在立法院的答詢，反映了很多台灣人的想法，在過去一段時間，大家共同努力、團結，也更加凝聚「共同體」的感覺，「中華民國台灣」現在是台灣人民最大的共識，將持續凝聚共識，讓這個國家可以更團結。

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江啟臣聲援陳玉珍 批蘇不尊重立法權

江啟臣昨主持中常會時表達強烈抗議，並痛批蘇貞昌不尊重立法權，嚴重侵犯立法委員職權。國民黨立委也聲援陳玉珍，國民黨團總召林為洲表示，蘇揆一定要道歉、甚至下台；國民黨團書記長蔣萬安指出，蘇無視憲法規範，操作政治紛爭，舞弄統獨意識，還在立院受訪時侮辱國會議員，應向立院道歉。

陳玉珍則拿出身分證嗆說，她是中華民國福建省金門縣的立委，蘇揆心裡只有台灣，就是把金門當孤兒，「金門是中華民國的一部份，不是台灣島的一部份」。

行政院發言人谷辣斯‧尤達卡（Kolas Yotaka）受訪表示，難道台灣不是國家？台灣就是一個主權獨立的國家，憲法賦予的名稱為中華民國，這是我國大部份人民的共識與認同。

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