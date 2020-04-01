國際壓力 我叩關世衛強力籌碼

台灣醫衛總會長張武修：保有防疫優勢 轉化國際對我們的支持。（資料照）

2020-04-01 05:30:00

台灣醫衛總會長張武修：保有防疫優勢 轉化國際對我們的支持

〔記者謝君臨、林良昇／台北報導〕武漢肺炎疫情全球蔓延，台灣卻被排除在世界衛生組織（ＷＨＯ）之外，即便如此，台灣的防疫能力仍有目共睹。全球台灣醫衛總會總會長、監委張武修認為，目前歐美等大國都忙於防疫，沒空管ＷＨＯ，而台灣防疫成績亮眼，不要急著把牌打光；待疫情緩和之後，再連結歐美及友邦形成國際壓力，這將成為台灣加入ＷＨＯ談判時的強力籌碼。

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待疫情緩和

連結美歐與友邦施壓

張武修表示，台灣要加入ＷＨＯ，仍需美國老大哥與歐盟、日本等國際支持；要加入有兩種方式，一是透過會員大會投票，獲多數票後受邀參加大會，或是成為ＷＨＯ會員；另一種方式則是由秘書長邀請，但目前秘書長閃過這個責任，一定不願意做，而是先聽中國的，怎麼樣的力量才能改變組織？這需要國際壓力。

張武修直言，對ＷＨＯ的壓力，將各國連結起來會比較大，與我們理念相同的國家，會給我們比較多的支持；但現在的時機很弔詭，過去對世界影響力比較大的大國仍忙於防疫，要等一、兩個月疫情緩和後，才有辦法管ＷＨＯ。

至於發動加入ＷＨＯ最好的時機點，張武修認為，原本最好的時機點應該落在五月的世界衛生大會（ＷＨA），直接在日內瓦發聲，但因疫情關係，大會可能延期，待疫情結束或緩和之後，也許是八、九月才召開，那時國際上的幾個大國已經恢復過來，對我們的幫忙可能會最大。

張武修表示，外交壓力沒有大到一個程度，形成一個機制對ＷＨＯ造成壓力，是沒有效果的，最實際的，就是直接找世衛秘書長談判，但到時歐美等大國願不願意為台灣和ＷＨＯ撕破臉，要看狀況。雖然外在因素不確定，但台灣至今防疫成效世界第一，最好不要急著把我們的牌打光。

張武修說，我們應蓄積實力、伺機而動、保有優勢，將防疫的成效，轉化成國際對我們的支持，現階段不用急著跑到最前面，以前用這種方法，是因為全球尚未遭遇大災難，局勢現在我們這邊，應多幫友邦小國一點忙，累積我們談判的本錢。

民進黨立委蔡易餘昨在立院總質詢時也指出，中國對於武漢肺炎進行大外宣，不准世界各國稱是武漢肺炎，要把中國在疫情的角色洗白；行政院長蘇貞昌表示，武漢肺炎當初就是從中國武漢開始，卻要世界改稱其他名稱，「顯示中國對自己沒自信」。

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