疫情延燒》北京對台文攻武嚇 變本加厲

二月以來，中國加強對我文攻武嚇。共機已四次擾台，二月九日共機繞行巴士海峽、西太平洋及宮古海峽；隔日再由澎湖西南方跨越台灣海峽中線，甚至鎖定我F-16戰機；廿八日共機出海演訓，甚至一度進入我國西南海域防空識別區；本月十六日則是罕見的夜間飛行。圖為殲11戰機。（圖取自網路）

2020-03-21 05:30:00

〔記者鍾麗華、彭琬馨／台北報導〕中國國台辦三日重批行政院長蘇貞昌對武漢包機的發言是「蘇式謊言」，而對於蘇貞昌十七日在立法院總質詢時指出，「因為對岸老是堅持這個、堅持那個」，「如果不是對岸的阻撓，老早把國人同胞接回來了」，中共黨媒《人民日報》昨再度點名批判蘇貞昌「不知羞恥」，將「阻撓」的責任「甩鍋」中國。

二月以來，中國加強對我文攻武嚇。共機已四次擾台，二月九日共機繞行巴士海峽、西太平洋及宮古海峽；隔日再由澎湖西南方跨越台灣海峽中線，甚至鎖定我F-16戰機；廿八日共機出海演訓，甚至一度進入我國西南海域防空識別區；本月十六日則是罕見的夜間飛行，十八日有四艘中共軍艦行經台灣東部外海。

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中國國台辦、官媒、黨媒也火力全開，台美十八日發出「防疫夥伴關係聯合聲明」，中國官媒《新華社》隔日抨擊外交部長吳釗燮，並稱民進黨當局「仇中媚美」、「比病毒更毒」。美國聯邦眾議院四日通過「台灣法案」，中國外交部與國台辦齊轟美國在兩岸挑事端，給中美關係製造麻煩，民進黨當局挾洋自重。

對於《新華社》的批評，吳釗燮昨在立法院受訪表示，他是外交部長，工作是促進台灣與其他國家友誼，「我的工作不在諂媚中國」。

對於台灣爭取參與世衛組織，國台辦稱「以疫謀獨」；我稱新冠肺炎為「武漢肺炎」，《新華社》批評「煽動仇恨的行徑，證明民進黨是製造兩岸對立、撕裂同胞感情的罪魁」。

首班武漢包機二月三日抵台後，中國對我方遲不啟動第二批包機接連批評，國台辦十五日稱，包機破局的「真相」就是台灣「滿口謊言」。《新華社》在廿日評論指出，民進黨當局阻撓拖延，「完全暴露了其自私、陰狠、嗜血的政治本性」。

至於本月十日第二批武漢包機回台，《新華社》也發稿自曝中方想要塞卅餘人的遞補名單，卻遭台灣拒絕，「湖北省台辦負責人」責怪我方，如果用心盡力就應該同意。

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