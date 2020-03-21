學者示警》習近平恐台海生事 轉移內部壓力

知情人士認為，現在習近平面臨政權保衛戰，在日中關係升溫下，北京不可能拿釣魚台做文章，最有可能就是台灣與南海議題。（路透檔案照）

2020-03-21 05:30:00

〔記者鍾麗華／台北報導〕雖然武漢肺炎疫情仍嚴峻，但中國近期對台頻頻文攻武嚇，台海情勢升溫。據透露，不少國內外學者曾向政府提出台海軍事衝突風險提高的警訊。北京政權現面臨內外交迫，兩岸關係恐是中國轉移內部問題焦點、啟動對外衝突的手段之一，而我方也有因應的避險政策、危機管理措施。

軍事衝突風險提高 我方都有掌握

知情人士分析，從美中貿易戰、香港「反送中」運動、台灣二○二○選舉結果，再加上武漢肺炎疫情失控，顯示北京接連誤判情勢，中國領導人習近平政權面臨危機；習要解決自己在二○二二年的中共二十大連任問題，獲得全黨一致性同意、證明自己無可取代，確實面臨極大考驗。

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知情人士強調，支持中共政權的是經濟復甦與民族主義，但美中貿易戰、武漢肺炎疫情，讓中國內外交迫，經濟下滑；因此，北京只能靠操作民族主義，化作實質就是領土與主權。

知情人士表示，獨裁政權向來是歸責外部、轉移焦點，中國因內部紛亂、權力鬥爭，製造外部軍事衝突，過去常見。一九六九年，中國因毛派、非毛派、務實派鬥爭，為轉移焦點，與當時蘇聯開戰，發起「珍寶島保衛戰」；一九七九年的中越戰爭，也被認為與內部保守派、改革派權鬥有關。

知情人士認為，現在習近平也面臨政權保衛戰，在日中關係升溫下，北京不可能拿釣魚台做文章，最有可能就是台灣與南海議題。

黨政人士指出，從二月三日的首班武漢包機，中國密集抨擊我方，還點名批判，甚至鼓動內部的「仇台」意識。過去中國還有「調節閥」壓制內部「仇台」言論，在官媒設下防線；最近卻放手，若這把火持續燒下去，就要特別小心。

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