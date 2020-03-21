月初會立委 莫健籲台提升後備嚇阻戰力

美國在台協會主席莫健本月初訪台，期間除與政府高層會晤外，也與立法院外交及國防委員會多位立委餐敘。據轉述，莫健建議台灣應強化島內防禦、提高後備嚇阻戰力，讓中國了解，要佔領台灣需要付出高度代價。圖為三月五日莫健前往立法院拜會院長游錫堃。（資料照，記者方賓照攝）

2020-03-21 05:30:00

〔記者彭琬馨／台北報導〕美國在台協會主席莫健本月初訪台，期間除與政府高層會晤外，也與立法院外交及國防委員會多位立委餐敘。據轉述，莫健在會中相當關心台灣國防安全，並建議台灣應強化島內防禦、提高後備嚇阻戰力，讓中國了解，要佔領台灣需要付出高度代價。至於此說法是否表示台海正面臨軍事衝突的高度風險？與會者強調，「我不認為會面中有透露任何相關訊息」。

犯台需付出高度代價

有媒體報導，莫健曾向與會立委示警，蔡英文連任後，兩岸緊張持續升溫，台海正面臨爆發軍事衝突的高度風險；「台灣有必要全面備戰，而且最好要馬上做，才能因應最壞的突發情況。」但據了解，上述說法與實際情況有相當出入。

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與會者表示，莫健與立委餐敘的話題不外乎軍備、美中台情勢與軍事狀態等，莫健談及兩岸軍事衝突的部分「字眼不見得是那樣」；也有與會者提到，報導的「用詞很重」，和記憶中的用詞有相當出入。

另有與會者說，莫健與立委晤談時提醒，台灣應強化島內防禦、提高後備嚇阻能力，讓中國意識到，若想佔領台灣，需付出高度代價或相當高的成本。

莫健並提及，「對當前的美台關係覺得很滿意」，相信未來美台間會越來越好，互動合作的層級也會越來越高，美方重視蔡英文政府帶領台灣做為區域合作的可靠夥伴，他相信川普政府與蔡政府間的互信基礎足夠，也有很好的基礎能繼續發展。

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