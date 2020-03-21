中國頻挑釁 蘇揆：做好一切準備

民進黨立委王定宇建議，ＩＤＦ戰機進駐澎湖的「天駒計畫」應適度調升，才能有效因應中國威脅。（資料照）

2020-03-21 05:30:00

〔記者陳昀、吳書緯／台北報導〕武漢肺炎蔓延全球，自二月以來，中國對台「武嚇」不斷，共機已四次擾台，中共軍艦也在十八日行經台灣東部外海。民進黨立委王定宇昨在立法院總質詢指出，中國近期接連挑釁台灣，很可能是想透過外部衝突解決內部壓力。行政院長蘇貞昌答詢表示，相關機密不宜公布，但總統隨時掌控所有事態，「料敵從寬、禦敵從嚴」，做好一切準備，不讓人家輕啟犯台之心。

「總統掌控所有事態」

王定宇指出，武漢肺炎肆虐，中國受傷很重、拖累國際，卻還窮兵黷武騷擾周邊國家，近期接連挑釁台灣，甚至在金門用金剛快艇衝撞我國海巡隊船艇。

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王定宇表示，中共之所以對外鬧事，是因內部問題無法處理，想透過外部衝突解決內部壓力，一旦需要一場實質、可控制的衝突，可能會選擇我國較遠的離島為目標，將演習轉變成衝突。他批評中國，害鄰居生病，卻拚命怪別人，還軍事騷擾周邊，行政院應說明態度。

蘇揆表示，台灣一方面要保衛國民，還要維持區域和平，對於中國一再主張台灣是其一部分、不放棄武力犯台，我們謹慎應對；中國任何動作不只是威脅台灣安全，也是破壞區域和平。

蘇揆強調，對於中國相關行為，我國已有因應做法，有些涉及機密、不宜公布，蔡總統隨時掌控所有事態，國軍有最嚴厲的對應，海巡署護漁也會嚴正執法，「我們都料敵從寬、禦敵從嚴，總之只有做好一切準備，才不會讓人家輕啟犯台之心。」

立委籲提升「天駒計畫」應變

王定宇也提醒，中國想藉由外部衝突化解內部壓力，離島恐是中共首選之一，建議軍方現有的「天駒計畫」應適度調升，才能擁有更好的應變能力，才能有效因應中國威脅。

「天駒計畫」是指每年四到九月間，台海天候有利於共軍戰機出海訓練，軍方因此在這段期間，會派出本島空軍基地的ＩＤＦ戰機前進部署到澎湖。目前空軍的ＩＤＦ戰機部署在台南及台中清泉崗基地，軍方因此指派這兩個基地的ＩＤＦ戰機輪流進駐澎湖馬公基地，並以三個月為期輪替。

國防部長嚴德發答詢強調，國軍現有戰機進駐澎湖的「天駒計畫」就是空軍年度戰備訓練之一，可滿足目前的戰備需求。

此外，自二月以來，共機曾四度擾台，王定宇前天在外交及國防委員會質詢時透露，其中一次的共機數量相當多，起飛點及企圖穿透我方路線的飛行路徑都與過去不同，對台威脅性更大。王定宇昨受訪時不願透露確切細節，表示共軍的改變有可能是訓練「實戰化」的提升，我方也因此做出相對應的戰備提升。

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