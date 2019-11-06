31條評估 陸委會：赴中工作人數將減少

陸委會指出，依主計總處二○一八年十二月公布數據，近年國人赴陸工作逐年減少，二○一七年國人赴中國大陸（含港澳地區）工作者約四十．五萬人，較前一年減少二千人、○．四％。圖為中國上海。（法新社）

2019-11-06 05:30:00

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國「對台卅一項措施」去年二月底發佈至今，陸委會昨表示，對我方經濟、教育、文化及醫療等各面向實際影響並不明顯，另依據台商反映，仍多「口惠實不至」，未獲具體利益。此外，也初步研判赴中國工作人數將減少。

陸委會說，中國大陸「對台卅一項措施」持續推出多項細部措施，主要目的是為落實中共政策，從台灣引進人才、資本和技術，協助解決其經濟發展或對外經貿擴張所遭遇的困難，不改其「名為惠台、實則利中」本質。

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陸委會指出，依主計總處二○一八年十二月公布數據，近年國人赴陸工作逐年減少，二○一七年國人赴中國大陸（含港澳地區）工作者約四十．五萬人，較前一年減少二千人、○．四％，其中十五到廿九歲及三十到四十九歲分別約五．四萬人及廿一．二萬人。由於近期台商大舉回台投資，赴陸投資大幅減少，初步研判赴陸工作人數將減少。

經濟部統計，今年一至九月核准對中國投、增資金額計廿八．二億美元，較上年同期減少五十六．九％；赴中國投資金額佔整體對外投資比重，由二○一○年八十三．八％最高點逐漸下降，至今年一到九月僅為卅四．一％，顯示台商面對國際及中國大陸各項投資因素的不確定性，已體認分散投資風險的重要性。

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