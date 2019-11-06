中國祭對台26條 蘇揆：掐台灣人脖子

中國國台辦四日公布「對台二十六條措施」，外界猜測這是中共在台灣總統大選前加大統戰力度，對此總統蔡英文也表示，這個時刻提出來就是意圖影響大選。（記者邱芷柔攝）

2019-11-06 05:30:00

蔡：中國意圖影響台灣大選

〔記者蘇永耀、邱芷柔、施曉光、張軒哲、沈佩瑤／綜合報導〕中國在台灣總統大選前兩個月提出對台二十六條措施，蔡總統昨說，正值大選期間，在這個時刻提出來就是意圖影響大選。國安人士指出，國安會九月間就掌握，中方「介選計畫」可能在特定情況下採取「極限施壓」作為，將「一國兩制台灣方案」進一步成文化，提出具有操作方式的具體方案，這二十六條就是其中的一環。

「31條、26條都是為實現一國兩制」

蔡英文在屏東受訪表示，不論是先前提出的三十一項措施，或是現在二十六項，都是在中國的「一國兩制台灣方案」脈絡裡，用意也很清楚，就是中國為了實現對台灣一國兩制方案所推出的。

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行政院長蘇貞昌在台中受訪時也說，「二十六條」用台語一聽就知道是中國要掐著台灣人的脖子，壓迫還抓牢牢，台灣人要小心，不要被中國掐住。

蘇揆指出，當初台商在中國被利用完畢，常常是血本無歸，台灣反而各方面提供更好環境給台商，否則就像香港一樣，中國答應一國兩制，但如今香港年輕人很可憐，不要被中國披著糖衣的毒藥給騙上當。

中國提出對台二十六條措施後，國安會內部也召集會議討論，國安人士說，中國在四中全會後提出，北京一方面因香港問題短期內解決無望，美中貿易衝突持續，緊接著明年一月二日，就是習近平提出「一國兩制台灣方案」一週年。因此，儘管北京也清楚這個時候提出類似方案，以台灣當前的社會氣氛，還有香港的情勢歷歷在目，勢必對國民黨選情造成衝擊，但相關對台系統還是決定在週年前將定案提出，其中更不無拉住大幅外流台商的企圖。

國民黨：中國對民進黨當頭棒喝

不過，針對中國拋出對台二十六條，國民黨指出，此舉對上月二十九日發動突襲、強行變更議程，將「中共代理人」法案付委的立院民進黨團可謂是「當頭棒喝」，對正在以兩岸關係為武器，專注於大選的府院當局更是「敲響警鐘」。

國民黨強調，該黨樂見二十六條為台資企業提供同等參與和同等享受的十三項待遇，也為台灣人民提供十三項同等待遇的便利與支持。

台北市長柯文哲在市議會答詢指出，他知道去年是卅一條，今年廿六條，「反正這個就是統戰」。

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