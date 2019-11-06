焦點評論》「同等待遇」之鑒在香港

中國給台灣「同等待遇」，乍聽很優待，從去年的三十一項，到前天公布的二十六條，吹的都是這個調，過去北京對香港也搞這一套，前車之鑒如何，現在的港人正以血淚告訴全世界。（歐新社檔案照）

2019-11-06 05:30:00

記者蘇永耀／特稿

中國給台灣「同等待遇」，乍聽很優待，從去年的三十一項，到前天公布的二十六條，吹的都是這個調，過去北京對香港也搞這一套，前車之鑒如何，現在的港人正以血淚告訴全世界。

香港歸併中國後，北京在二○○三年與港府簽署「內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排」（ＣＥＰＡ），注定香港「靠攏內地」的不歸路。近年的大菜就是成立「粵港澳大灣區」，不僅將香港徹底內地化，被大陸其他一線城市的取代性也提高。

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表面上對香港的安排，是朝著準國民待遇，但對奉行「下層建築決定上層建築」的北京政府而言，先給部分港人甜頭吃，但結果「遲早要還的」。

果不其然，北京對香港的政治緊縮是一波接一波，一國優先於兩制的政治兌現也圖窮匕見。港人以「錮身鎖命」形容北京對香港的管治，即「以佔領他人的生存條件來支配別人」，「反送中」抗爭無法止息，為了生存的港人，正用生命做最後的力搏。

北京過去總拿香港來「垂範」台灣，而在「馬照跑、舞照跳」港人治港的政治謊言被戳破後，經濟滲透則成統戰主力。去年三十一項措施到今年二十六條措施，都出現所謂的「等同參與」雷同字眼，與ＣＥＰＡ類似，中國的引君入甕，也藉機吸納資本及人力。既壯大中國，又能騙稱「惠台」，最關鍵者，從公布時機看，都是瞄準即將到來的台灣大選。

中國對台的新舉措，意圖極其明顯，就是最基本的分化道理。或許同樣習於畫大餅，部分藍營政客也跟著唱和表示「樂觀其成」，台灣內部不同調，就給了北京介選的偌大空間。

在中共眼裡，台灣的朝野綠藍，只有主要與次要敵人之別，目標都只是為了階段性的統戰需要，台灣如有人心存幻想而砲口轉內，只是重蹈歷史的失敗。

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