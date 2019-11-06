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對台26條》劉結一稱真金白銀 陸委會斥誘騙詐術
2019-11-06 05:30:00
〔記者鍾麗華、呂伊萱／台北報導〕中國前天公布新一波的對台廿六條措施，國台辦在透過中國官媒「新華社」發出通稿，以及在官網的逐條解讀中，刻意避開台灣民眾厭惡的 「一國兩制」，但在政策宣講時，明白指出，這是貫徹中共總書記習近平對台工作的論述，體現堅持「一國兩制」與和平統一。
中國國台辦主任劉結一昨在上海受訪時說，新措施公布短短一天，台胞反應非常好，認為「確實有真金白銀」。他並表示，廿六條主導思想是「兩岸一家親」、「親旺親好」。被問到當前兩岸關係何時能「柳暗花明」？劉結一稱，關鍵在政治障礙儘早搬走。
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對此，陸委會強調，劉結一所謂「真金白銀」說，是別有政治居心，如同「糖衣毒藥」的誘騙詐術，而多少真金白銀，均抵不過武力威脅、外交施壓、意識形態審查等對台灣人民的傷害。而唯有中共撤除「一國兩制」政治障礙，兩岸關係才可能柳暗花明。
中國國台辦交流局長黃文濤在政策宣講時強調，廿六條整體特點和政策意涵可概括為：「圍繞一條主線、突出一個要義、體現四個堅持」。而四個堅持的其中一項就是「堅持一國兩制、和平統一」。
陸委會指出，北京當局的「一國兩制」毫不隱藏地侵犯我主權，政府致力於兩岸良性互動交流，更要確保國安利益。
另，廿六條措施包括「台胞」可到中國外館求助或申請旅行證件。外交部昨示警，這有變成中國政治範例的風險，且我國人若申請中國護照，將喪失台灣公民權利，台灣護照也會被註銷。
外交部發言人歐江安提醒，台灣民眾如果找中國外館，很可能被中方記錄、拍照，並進一步當作「台灣人民支持兩岸統一、一國兩制」的政治輸出，呼籲國人「不得不察」這類後續效應。