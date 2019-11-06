對台26條》劉結一稱真金白銀 陸委會斥誘騙詐術

中國國台辦交流局長黃文濤四日下午在南京兩岸企業家峰會上做政策宣講，表示廿六條對台措施是貫徹習近平關於對台工作的重要論述和指示精神，展現出堅持「一國兩制」、和平統一。（中央社）

2019-11-06 05:30:00

〔記者鍾麗華、呂伊萱／台北報導〕中國前天公布新一波的對台廿六條措施，國台辦在透過中國官媒「新華社」發出通稿，以及在官網的逐條解讀中，刻意避開台灣民眾厭惡的 「一國兩制」，但在政策宣講時，明白指出，這是貫徹中共總書記習近平對台工作的論述，體現堅持「一國兩制」與和平統一。

中國國台辦主任劉結一昨在上海受訪時說，新措施公布短短一天，台胞反應非常好，認為「確實有真金白銀」。他並表示，廿六條主導思想是「兩岸一家親」、「親旺親好」。被問到當前兩岸關係何時能「柳暗花明」？劉結一稱，關鍵在政治障礙儘早搬走。

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對此，陸委會強調，劉結一所謂「真金白銀」說，是別有政治居心，如同「糖衣毒藥」的誘騙詐術，而多少真金白銀，均抵不過武力威脅、外交施壓、意識形態審查等對台灣人民的傷害。而唯有中共撤除「一國兩制」政治障礙，兩岸關係才可能柳暗花明。

中國國台辦交流局長黃文濤在政策宣講時強調，廿六條整體特點和政策意涵可概括為：「圍繞一條主線、突出一個要義、體現四個堅持」。而四個堅持的其中一項就是「堅持一國兩制、和平統一」。

陸委會指出，北京當局的「一國兩制」毫不隱藏地侵犯我主權，政府致力於兩岸良性互動交流，更要確保國安利益。

另，廿六條措施包括「台胞」可到中國外館求助或申請旅行證件。外交部昨示警，這有變成中國政治範例的風險，且我國人若申請中國護照，將喪失台灣公民權利，台灣護照也會被註銷。

外交部發言人歐江安提醒，台灣民眾如果找中國外館，很可能被中方記錄、拍照，並進一步當作「台灣人民支持兩岸統一、一國兩制」的政治輸出，呼籲國人「不得不察」這類後續效應。

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