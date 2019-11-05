對台26條》北京出招 教部提醒注意風險

有關國台辦等發布對台26條措施，教育部回應表示，中國這次措施係延續去年對台31項，仍屬於中國片面優惠措施，對我國的學生誘因不足，中國近年針對台灣學生逐步提出各項片面與單向的優惠就學措施，相關措施已超過常態性，已是單方與片面具有政治性企圖的作為。（記者林曉雲攝）

2019-11-05 05:30:00

〔記者林曉雲、吳柏軒、林岳甫、陳昱勳／台北報導〕中國國台辦等部門昨發布對台《廿六條》措施，對台灣學生、藝文工作者及運動員招手，我國教育、文化、體育界提出學位不被承認、中國思想管制、台灣體育環境邊緣化等危機，提醒國人注意風險。

教育部指出，中國近年針對台灣學生逐步提出各項片面與單向的優惠就學措施，包括就學、就業、申請各類資助、公派留學等，相關措施已超過常態性，是單方與片面具有政治性企圖的作為。

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教育部表示，教育部不鼓勵國人赴中國就學，但尊重個人就學選擇，政府基於責任必須提醒學生及家長赴中國就學時，應針對兩岸的文化、政治不同，評估可能的風險；也將結合相關部會，強化赴中國讀書的台生認同，並鼓勵台生返國就學和就業。

實踐大學校長陳振貴警告，《廿六條》除了要把台商子女、台籍教師與學生都進一步同化為「中國人」外，中國公派留學恐須服膺馬克思主義、習近平思想，出國前需畫押，違規會懲處，隱含政治目的；台灣只承認中國一五五所大學、一九九所專科學校，赴中者須注意。

中國磁吸 台灣運動聯賽漸被邊緣化

體育署署長高俊雄認為，兩岸體育交流已廿多年，不會因中國發布片面條例，不合法就變合法。也有體育界人士指出，台灣有不少籃球、足球選手早就以「內援」身分至中國職業聯賽發展，對台灣的聯賽影響甚鉅，磁吸效應，讓台灣的運動聯賽逐漸被邊緣化。

文化部籲中國 應減少意識形態審查

文化部則指出，兩岸文化內容產業交流合作之核心問題，仍在中國政府的審批制度，例如二○一七年三月施行的「電影產業促進法」，明定中國企業組織人民不得與「傷害民族感情」的境外組織和個人合作拍攝電影，中國審批範圍已從藝文創作、產製及展演內容，延伸到業者、藝人、藝文工作者日常的表意自由。

文化部呼籲中國政府應減少意識形態審查，唯有尊重表意自由、創作自由，才能真正促進交流與合作。

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