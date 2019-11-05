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投資中國5G？NCC：不贊同

NCC不贊同要參與我國五Ｇ建設的業者也前往中國參與五Ｇ。圖為中華電信測試5g網路。（資料照）

NCC不贊同要參與我國五Ｇ建設的業者也前往中國參與五Ｇ。圖為中華電信測試5g網路。（資料照）

2019-11-05 05:30:00

〔記者羅綺、蕭玗欣／台北報導〕台灣5Ｇ標將於十二月十日登場，中國卻祭出最新對台《廿六條》措施，試圖招攬台灣業者到中國參與5Ｇ電信建設；國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）昨日對此表示「不贊同」，基於國家安全，台灣從4Ｇ開始就禁止國內電信業者使用中國製的網路設備或基地台，接下來5Ｇ也會依循這個標準，因此不贊同要參與我國5Ｇ建設的業者也前往中國參與5Ｇ。

交部：我禁赴中投資機場建設

至於有關開放台商參與中國機場建設部分，交通部表示，經濟部投審會所訂「禁止赴大陸地區投資之基礎建設項目」規定禁止我方企業赴大陸投資機場建設，但有關航空客運運輸及通用航空服務投資，尚非目前禁止在中國地區投資經營項目，但在中國投資風險高，業者必須考慮。

中國昨推出的《廿六條》措施中，第二條為「台資企業可按市場化原則參與中國5Ｇ技術研發、標準制定、產品測試和網路建設。」ＮＣＣ認為，明顯是趁著台灣5Ｇ正要發展之際， 招攬台灣業者去中國做電信建設。

ＮＣＣ進一步指出，我國對境外投資有規範，若電信業者要參與中國5Ｇ建設投資，需要以專案方式，且經陸委會及中央同意，還要受《兩岸人民關係條例》及《電信法》的規範。

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