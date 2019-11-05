對台26條》旅遊業：台灣護照比「中國旅行簽證」好用太多

業者表示，台灣護照比「中國旅行簽證」好用太多。（資料照）

2019-11-05 05:30:00

〔記者蕭玗欣、呂伊萱／台北報導〕中國對台統戰祭出新招，昨宣布對台《廿六條》措施，其中包括重申台人可在中國外館尋求協助、申請旅行證件等，外交部昨嚴正聲明，中華民國台灣是主權國家，不需要也不會委託中國政府，中國相關措施「只不過是在推銷一國兩制」；學者與旅遊業界則說此措施效用不大，因為台灣護照比「中國旅行簽證」好用太多。

對於《廿六條》所列「申請旅行證件」等措施，外交部昨聲明指出，中華民國台灣是主權國家，政府對我國國民行使領事權與中國無涉，不需要也不會委託中國政府代為行使，「這只不過是在推銷一國兩制台灣方案，意在最終併吞台灣」，中國政府假意惠台，不會得逞。

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旅行業者李奇嶽表示，中國在全球都有駐外使館，台灣相對較少，過去確實有台灣人在海外遇到緊急事件會向中國駐外使館求助，最有名的案例就是在埃及大暴動時，許多國人都搭乘中國專機回到北京轉機回台，非新措施。

李奇嶽說，至於開放國人辦理旅行證件的效果不大，因為台灣護照可在全球一百四十六國享有免簽，但過去國人經中國東北前往俄羅斯或中亞旅遊時，為省錢省時，常會委託中國地接社協助辦理一次性護照，此事被踢爆後，陸委會已公開表示會有註銷國籍可能性，因此沒人敢再辦，民眾進行申請也應留意相關規定。

靜宜大學觀光學系副教授黃正聰則說，台灣護照可以免簽及落地簽的國家是中國的一倍之多，「《廿六條》顯然是在吃台灣豆腐」。

至於《廿六條》重申台灣民眾可在中國使用滴滴打車、美食外送平台的共享平台服務，李奇嶽表示，要在當地使用這些服務的前提是實名制登錄電子支付，這才是中國政府的目的。

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