焦點評論》解析26條

中國全國政協主席汪洋4日在南京的兩岸企業家峰會上致詞時，宣布中國國台辦剛對外發布的對台26條措施。（中央社）

2019-11-05 05:30:00

記者鄒景雯／特稿

中國國台辦與國家發改委昨天聯名公佈廿六條對台措施，其中十三條針對台灣產業，十三條訴求台灣民眾，經逐一檢視，後者的誘因相對不大，但是台灣有必要詳細盤點其對我企業界的影響，並且據以提出務實且細緻的因應對策。

對岸宣稱這是貫徹中共四中全會的舉措，我們看到的是，這些內容不單只是空口白話的統戰攻勢，早期的中國共產黨或許有此偏好，但是十九大之後的習近平政權並非如此，今年一月二日的「兩制台灣方案」，與這次的「廿六條措施」亦同，都是非常系統性的行動。例如所謂廿六條的擬訂，有關的單位涉及到廿二個部委之多，這本身就是一個不小的協調與整合的工程，可以想見，在此之前，中共花了時間與心思完成了。先不管有效、沒效，他們是玩真的。

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其次，十三條瞄準台灣產業的條文，有個共同的特色，它們既指出了中國下一階段所要發展的目標，如AI，同時也緊盯著台灣的關鍵部門，如5Ｇ、是為強項的循環經濟（資源回收），以及具有相對優勢的金融體系；民航客貨運輸與機場建設項目，則被視為是向著長榮、華航招手。

中國擬出這些方案，看得出來事前經過調研，甚至不排除訪談過兩岸代理人，以及主要台企對象。放在這個時間點上來看，一來是介入台灣的大選，二來更重要的是，這映照出美中之間的產業鏈爭奪戰，已經正式上演。

金融時報新近釋出美國對於台積電出貨華為的不滿，儘管國內當事人全都否認，但是類似的消息並非始於今日，甚至台積電是否需將若干生產線移回美國的說法，早在圈內不脛而走。台積電對於台灣的國力地位何等重要，政府如何具體保護這家半導體旗艦？將是只許成功不准失敗的挑戰，而且口說無憑，國人必然要求看到明確的成果與保證。

至於有關台灣民眾的另外十三條措施，說的是給予「同等待遇」，意義則在將台灣納入中國的一部分思考。但是相較於前者，較為個別化，緊急性也不高；例如申請旅行證件、給予在國際間所謂領使館級的保護等等，事實上，台灣的外交雖然遭到中國的強烈打擊，但是只能封鎖總統與高階政府官員的訪問，並無法封鎖台灣國民的旅行自由，台灣所擁有的免簽證國家數量，甚至比中國還多，因此並不可慮。特別是歷經香港「反送中」運動的借鏡，中國這形象要對台灣人招攬，恐怕很拚。

此刻開始，各政黨除了忙於組建選舉部隊之外，政府本身一定要有一支讓大家信賴的國安團隊，少說多做，全天候監測並應變北京的出招；對岸可能虛手，可能實手，我們則是不能有一點點的失手。

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