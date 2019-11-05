西進？農委會：要有政府間協定

農委會主委陳吉仲。（記者朱沛雄攝）

2019-11-05 05:30:00

〔記者吳欣恬／台北報導〕中國昨宣布最新對台《廿六條》措施，其中包括「台灣同胞可申請成為農民專業合作社成員，可申請符合條件的農業基本建設專案和財政專案。」農委會主委陳吉仲提醒，農民如到各國投資，應有政府間的投資保障協定，小心政治炒作造成血本無歸。

陳吉仲昨做出三項提醒。首先是農民到各國投資前，兩國政府間應要有投資相關保障協定，否則投資可能血本無歸；其次是具有技術授權等部分，應按照相關規定辦理，以免對我國農業部門和國內農產品造成影響。最後一點是，到對岸投資，如果是正常市場機制、正常投資環境，農委會樂觀其成；但如果是政治炒作，建議農民要小心謹慎。

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福和生鮮農產公司董事長邱進福說，現在外銷都是以台灣生產的農產品出口，不會想要去中國種；要去中國會有資金等其他的考量，他不會考慮；他也認為中國拋出這項政策是選舉考量。

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