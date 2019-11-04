本週熱點》AIT與我合辦網路攻防演練

本週熱點》

2019-11-04 05:30:00

11月4日～8日／美國在台協會（AIT）與行政院資安處合作，舉行美台首次大規模網路攻防演練，在4日舉行開幕式，超過十國資安專家聚集台北進行實戰演習，以因應社交工程、關鍵基礎設施及金融犯罪等各種網路攻擊。

11月5日／美國在台協會（AIT）、人才發展協會及經濟部工業局舉辦首屆「人才循環大聯盟高峰會」，台積電創辦人張忠謀將發表專題演講，公私部門領袖也將發表演說，探討如何在數位時代讓台灣的勞動力國際化。

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11月5日／香港特首林鄭月娥前往北京，出席粵港澳大灣區會議，分管港澳事務的中國國務院副總理韓正預計6日接見林鄭月娥。在傳出林鄭因「反送中」抗爭可能遭北京撤換之際，此行備受矚目。

11月7日／國安局特勤中心舉行「安維七號」成軍典禮，逾300名完成訓練的特勤人員將於11月18日起，投入第15任總統、副總統候選人維安工作。

11月8日／中選會發布第10屆立委選舉公告，將載明區域及原住民立委選舉候選人之選舉種類、名額、選區、投票時間與競選經費最高金額等事項。

11月10日／西班牙舉行4年來第四次國會大選，民調顯示，看守總理桑切斯所屬的社會黨（PSOE）仍保持領先，但仍無法取得籌組政府所需的多數。

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