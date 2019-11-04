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黃國昌：和民眾黨是競爭關係

黃國昌：和民眾黨是競爭關係。（記者陳志曲攝）

黃國昌：和民眾黨是競爭關係。（記者陳志曲攝）

2019-11-04 05:30:00

〔記者郭安家、陳璟民、陳心瑜／綜合報導〕時代力量黨主席徐永明日前表示，「要把人從台灣民眾黨撈回來」，但前天表示和民眾黨有合作空間；對此，台北市長柯文哲昨回應好啊！看合作什麼項目，意見相同的部分可以合作。不過此番說法引發不少時力支持者困惑，如何合作又同時與民眾黨搶票？時代力量台北市黨部昨舉辦黨員見面會，立委黃國昌數度強調，「我們跟民眾黨處於競爭關係」。

柯：意見相同可合作

民眾黨主席、台北市長柯文哲受訪表示，時力的居住正義、房屋稅主張，和他的想法滿接近的，「我們活在世界上不可能每一件事情意見都相同，也不可能都相反」，意見相同的可以合作，這也滿正常的。

時代力量發言人陳志明則澄清，指徐永明前天發言是針對房屋稅，會尋求跨黨派支持，的確有被問及，是否要獲得柯文哲支持，其發言並非只是找民眾黨合作，而是希望房屋稅議題由各政黨支持，如果詮釋成只和民眾黨合作然後要打藍綠，這是過度解釋。

黃國昌直言，「我們跟民眾黨是競爭關係」，投時力一票，民眾黨就少一票，投民眾黨一票，時力就少一票，的確是競爭關係，這沒什麼好說的，但民眾黨有支持者開始操作說「投時力沒用，投民眾黨才會有用」；時力要爭取的是，不投給國民黨，對民進黨有一些失望的選民，且台灣要有一股力量、新本土政黨可監督民進黨，贏得選民支持。

另，郭台銘辦公室發言人蔡沁瑜比喻鴻海集團創辦人郭台銘、柯文哲、立委王金平三人就像女子團體S.H.E「單飛不解散」，王金平受訪表示贊同，指S.H.E雖然各自經營自己的事業，依然是永遠的好朋友，他和郭、柯一樣，「對於未來的政局，我們會分進合擊。」

對於未來和郭家軍的合作計畫，柯文哲受訪說，如果大家理念差不多、彼此都有善意，合作就能長長久久，有很多事情都可以合作。

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