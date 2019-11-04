2020國會攻防》衝政黨票 時力：上看百萬

衝政黨票 時力：上看百萬

2019-11-04 05:30:00

〔記者謝君臨／台北報導〕二○二○大選，時代力量決議不推出總統候選人，打出「公平正義、改變台灣」的競選主軸，全力爭取國會席次最大化。時力黨主席徐永明昨說，不分區名單擬於登記前一週公布，時力政黨票「一定可突破五％」，目標「坐四望五搶六」，相較於藍綠名單仍多為舊勢力，時力推出的不分區名單，「絕對會比藍綠更好」。

徐永明受訪表示，有關時力不分區名單，目前仍在作業中，黨內傾向一次公布所有人選，希望提名十二至十四人，公布日期應會落在十一日或十二日。徐說，根據民調，時力「政黨票破五％是一定可以的」，上一次時力的政黨票超過七十萬張，取得六．一％，經過四年的耕耘，相信這次可以衝破百萬票。

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外傳時力將把立委黃國昌列為不分區第四名，希望藉此衝高政黨票；徐回應指出，列入沒問題，黨內考量怎樣的排序可以極大化國會席次，至於自己則因時力內規，曾列不分區者，不再列入，因此應會回學校教書，目前已在排課。

對於以往曾傳出的人選，包括台北市政府顧問翟本喬、北市府前都市發展局局長林洲民等人是否列入不分區，徐昨不證實，僅說相關名單仍在努力當中，除了名單之外，還有排序的問題，名單經時力決策委員會通過後，在登記參選前一週，會有一個公布的記者會，之後再進入黨員複決程序。

徐表示，相較於其他政黨的不分區名單，讓人感覺都是舊勢力，時力未來的不分區名單，絕對是改革突破，一定會推出最亮眼的名單給民眾選擇，目標「坐四望五搶六」，前六名人選一定優於其他政黨，符合人民期待。

外傳國民黨擬將黨主席吳敦義列入不分區安全名單。徐永明說，樂見各黨推出亮眼名單供民眾選擇，若資歷豐富的吳領軍國民黨不分區；經驗老到、運籌帷幄的柯建銘總召帶動民進黨政黨票；時力也以問政犀利的黃國昌做為招牌，各黨派出最強人選正面對決，這場選舉想必會精彩可期。

至於區域立委提名，徐永明說，沒有地方派系、金權政二代，唯有不再被既得利益者掌控政治資源，世代正義、居住正義等改革才能向前進。

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