政院驅離判賠》柯︰太陽花為歷史事件 尊重法院判決

台北市長柯文哲（記者方賓照攝）

2019-11-01 05:30:00

〔記者陳璟民、郭安家／台北報導〕二○一四年太陽花學運「佔領行政院行動」，台北市警方被控，一審判決市警局敗訴，須負擔國家賠償。台北市長柯文哲昨早媒體聯訪、下午議會答詢時，指太陽花學運為歷史事件，不完全是司法事件，政治問題就政治解決，他尊重法院判決，也顧慮基層員警士氣，是否上訴則待收到判決書後，看內容再處理，若會讓基層員警陷於賠償的危險，一定要上訴；市警局長陳嘉昌則表達「在我的立場，希望上訴」。

市警局長︰盼上訴

外界將太陽花學運的判決，跟香港「反送中」對照，柯則覺得「兩邊的政治情況不太一樣吧？」柯還說，當時若把學運當作歷史事件，應該學生、警察兩邊同時撤銷法律追訴才對。

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媒體追問柯文哲，以後警察執法跟民眾上街陳抗的界線怎樣拿捏？他表示，警察奉命執行公務，出問題不能都是基層負責，到底當時是誰下令的，這要另外處理；他也要求市警局對申請集會遊行者要收保證金，該扣錢就扣錢，該開罰單就開罰單，依法行政，嚴正執法，大家都這樣的話，政治事件就會少掉。

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