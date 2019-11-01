為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

政院驅離判賠》柯︰太陽花為歷史事件 尊重法院判決

台北市長柯文哲（記者方賓照攝）

台北市長柯文哲（記者方賓照攝）

2019-11-01 05:30:00

〔記者陳璟民、郭安家／台北報導〕二○一四年太陽花學運「佔領行政院行動」，台北市警方被控，一審判決市警局敗訴，須負擔國家賠償。台北市長柯文哲昨早媒體聯訪、下午議會答詢時，指太陽花學運為歷史事件，不完全是司法事件，政治問題就政治解決，他尊重法院判決，也顧慮基層員警士氣，是否上訴則待收到判決書後，看內容再處理，若會讓基層員警陷於賠償的危險，一定要上訴；市警局長陳嘉昌則表達「在我的立場，希望上訴」。

市警局長︰盼上訴

外界將太陽花學運的判決，跟香港「反送中」對照，柯則覺得「兩邊的政治情況不太一樣吧？」柯還說，當時若把學運當作歷史事件，應該學生、警察兩邊同時撤銷法律追訴才對。

媒體追問柯文哲，以後警察執法跟民眾上街陳抗的界線怎樣拿捏？他表示，警察奉命執行公務，出問題不能都是基層負責，到底當時是誰下令的，這要另外處理；他也要求市警局對申請集會遊行者要收保證金，該扣錢就扣錢，該開罰單就開罰單，依法行政，嚴正執法，大家都這樣的話，政治事件就會少掉。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

網友回應

政治今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播