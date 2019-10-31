公文外洩 議員批國瑜機器打擊異己

2019-10-31 05:30:00

〔記者葛祐豪、黃佳琳／高雄報導〕民進黨高雄市議會黨團昨召開記者會，針對同黨議員簡煥宗的問政公文被外洩，強烈譴責「國瑜機器，掃蕩異己」，高市府已淪政治打手。對此，高市府行政暨國際處（行國處）處長表示「會在十天內釐清情況，查出究竟是誰外洩公文」。

行國處長：10天內查出是誰外洩公文

簡煥宗指出，今年八月九日，他先行告知市府的議會聯絡員，八月十二日，他正式行文高市府行政暨國際處，詢問各局處首長座車使用情形，但高市府直到八月二十八日才回文給他。

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藍議員拿去上特定媒體 簡煥宗譴責

簡煥宗說，這段期間內，八月二十日，韓國瑜爆料座車上裝有追蹤器；八月二十一日，國民黨議員黃紹庭上中天政論節目，拿出他行文的公文，評論「可恥、超級荒謬」。

簡煥宗指出，公務車使用公家預算，使用情形理應被監督。他在韓國瑜尚未爆料座車有追蹤器前，就向行國處調閱公務車使用狀況，然而公文尚未回覆，就出現在國民黨議員手中，並上特定媒體，意圖影射他想掌握官員行蹤，企圖將追蹤器與他連結，根本是要轉移韓國瑜追蹤器事件的焦點。

議員黃文益認為「此事非常嚴重」，議員問政，按程序正式行文給市府，公文竟然在還沒有回函前，就送交特定政黨人士和電視媒體，作為打擊工具，這完全是「國瑜機器破壞民主機制」，是對議員監督政府的恐嚇。

議員邱俊憲呼籲高市府公務人員，對於違法的命令要勇於行使抵抗權。

對此，副市長葉匡時受訪指出，公文流出這件事，他也覺得很納悶；這件事不該無限上綱，他會啟動內部調查，確認這件事是否有違行政程序。

遭點名的黃紹庭也反擊說，此公文並非由行國處取得，是有民眾函寄至服務處陳情「民進黨議員以市政研究為由，要調高市府秘書長、副市長等人的座車車牌號碼」，他基於民代職責，反映民意。

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