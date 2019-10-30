談三方合作 美副助卿會我駐貝里斯大使

美國國務院西半球事務局首席副助卿Julie Chung（左）廿七日與我駐貝里斯大使陳立國（右）會晤。（取自柯札克推特）

2019-10-30 05:30:00

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國國務院西半球事務局首席副助卿Julie Chung廿七日與我駐貝里斯大使陳立國會面，外交部昨表示，雙方一起討論台美貝三方如何共同合作，提升促進中美洲的永續發展與經濟繁榮，美方也就台灣和貝里斯建交三十週年表達祝賀之意。

美國國務院西半球事務局代理助卿柯札克（Michael Kozak）廿八日在推特上提及，首席副助卿Julie Chung與台灣大使陳立國會晤，向台灣與貝里斯建交三十週年的里程碑表達祝賀，雙方也討論台灣與貝里斯關係。

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中國持續挖我邦交國，並封鎖台灣的國際空間，而為支持台灣鞏固邦交，美方則是動作頻頻，柯札克於華府時間十六日也邀集我友邦代表與我駐美代表高碩泰，和國務院及國安會官員召開會議，商談如何強化西半球友邦與台灣的合作。柯札克並主動公開會議照片，肯定台灣是可靠的合作夥伴，提供高品質基礎建設、尊重勞工權益並保護環境。

外交部發言人歐江安昨說，陳立國大使與Julie Chung是於廿七日在貝里斯會面，一起討論台美貝三方如何共同合作，提升促進中美洲的永續發展與經濟繁榮，並進一步深化貿易投資關係，嘉惠雙方人民。

此外，為鞏固中南美洲國家的邦交關係，外交部長吳釗燮昨也率農牧及綠能考察團，前往我南美洲友邦巴拉圭訪問三天。訪團將晉見巴拉圭總統阿布鐸，並拜會巴拉圭政要與當地產業代表等，深化台巴邦誼及既有合作關係。

外交部提到，吳釗燮訪團將與巴拉圭鄉村協會（ARP）等商會組織幹部會面，商議如何持續深化經貿交流及合作關係。另據了解，吳釗燮此行將召開拉美地區區域會報。

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