謝震武妻子李月娥 傳接南美館副館長

李月娥傳將接任南美館副館長。 （資料照）

2019-10-28 05:30:00

〔記者唐在馨／台中報導〕不到一年，傳出台中市長盧秀燕團隊又一位市政顧問將離職！有給職市政顧問李月娥傳出將在本月底離開現職，由於正值她的先生謝震武在節目中砲轟韓國瑜十分鐘，李此時離開，時機敏感；據了解，李下一個工作是去台南市接南美館的副館長。

李也透露 要回歸博物館專業

由於市長黃偉哲是民進黨籍，李月娥離開國民黨執政的台中市，轉到台南工作，是否有背後因素？對此，李月娥昨天對於各媒體詢問都表示回到初心，要回歸博物館專業，未透露去台南工作，南美館正好也是博物館專業，非常符合她的說法。

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台中市府昨天說，李月娥離職一事並非如外傳有政治因素，而是個人生涯規劃考量，盧秀燕多次慰留，最後尊重李顧問的想法，只能感謝及祝福。

黃偉哲：尊重南美館人事權

黃偉哲表示，南美館是行政法人管理，人事權要尊重南美館，他先前遇到李月娥，還歡迎她到台南玩，後來李跟他說，因為南美館館長是她的老師，老師找她到南美館幫忙，她也願意貢獻所長。

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