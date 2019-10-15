子弟兵：賴清德可整合獨派

2019-10-15

〔記者萬于甄、蔡文居／台南報導〕前行政院長賴清德代表總統蔡英文出訪美國，參與海外後援會成立活動，讓外界關注「蔡賴配」的發展，民進黨立委參選人、賴系林宜瑾昨召開記者會，呼籲黨中央努力再努力，盡速促成蔡賴配，讓賴清德在最佳戰略位置一同守護台灣，相信賴在美國時間十五日晚間演說會有一定的說明。

黃偉哲：台南選民心中 早已蔡賴配

台南市長黃偉哲則表示，對蔡總統與賴前院長的任何組合，不管是選務或是競選搭檔，都熱烈歡迎。根據民調，小英在台南領先的幅度超多的，不管蔡賴在全國配不配，但在台南許多選民心目中，早就已經配在一起。

黃偉哲表示，台南已有參選人的競選看板把小英和賴清德的相片放在一起，即便是合成的，還是讓人感覺需要這兩隻母雞的力挺，也就是說，不管是蔡總統來搭配立委的選舉，或是賴前院長來搭配都是非常適合，「與其一次放一個，不如把兩個都拉在一起」。其實從這個角度來看是正面的。

林宜瑾表示，台灣面對中共的統戰，正處於守護民主的緊要關頭，賴清德可以是整合獨派的最大公約數，尤其，在整合第三勢力、團結綠營這件事情上，賴清德能扮演很好的角色，因此，明年大選賴清德不能缺席。

林宜瑾認為，蔡賴配是台南人的希望，是台灣人的願望，更是地方基層強烈的心聲，台灣人要團結，唯有壯大台灣才能守護民主，蔡賴配的最大公約數應該也快形成，同時期待賴清德可前進總統府。

林宜瑾說，賴預計美國時間十五日晚上向僑胞發表演說，該場也是初選後的首次演講，其代表總統出訪，演說內容除提及如何守護台灣民主、壯大台灣外，相信對於「蔡賴配」應該也會有一定的近況說明。

立委郭國文表示，能否促成蔡賴配，應尊重蔡總統的想法與提名權，但地方確實聲音不斷；就立委參選人來說，與蔡賴兩人合體的看板也能達到不錯的加分效果。

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