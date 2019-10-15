吳敦義：蔡恐引來武統

2019-10-15

〔記者林良昇、陳心瑜／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜陣營提出與蔡英文總統進行兩岸政策大辯論，遭蔡總統直指亡國感是國民黨炒作出來的，引起藍綠「芒果乾（亡國感）」大戰。國民黨主席吳敦義昨表示，民進黨執政不管「明獨」或「暗獨」都會以獨引統，引來的可能是「武統」，蔡總統才帶給國民很濃重的亡國感。

卓：捍衛主權 卻被作其他聯想

民進黨主席卓榮泰昨到新北市輔選立委時回應說，民進黨捍衛國家主權跟安全，卻被作其他聯想，他也沒有辦法。卓也暗諷韓國瑜「不要到處找戰場、下戰帖，或說一些不知所云的批評。」

卓榮泰強調，誰才能對國家的主權和安全提出實際政策並確實執行？蔡總統在這方面的努力，讓大家非常有信心。明年一月的選戰除了讓蔡總統順利連任，國會達到多數也非常重要，民進黨會「護國會、保台灣」。

韓陣營提出兩岸政策大辯論，韓競辦發言人何庭歡昨表示，蔡總統對於民進黨兩岸政策沒辦法說清楚講明白，韓陣營拋出辯論，希望讓人民看清楚雙邊提出的兩岸政策，誰才是真正的福國利民。

何庭歡也說，蔡總統執政三年多來，果園慢慢被破壞，兩岸關係緊張，只剩下芒果不斷成長茁壯，「芒果乾」是蔡總統「自種、自產、自銷」出來的。

吳敦義昨也呼應說，會有亡國感是因為民進黨執政，不像國民黨執政時以「一中各表的九二共識」維持兩岸和平穩定發展，不會產生兩岸重大的衝突，才有邦交國穩定，給免簽的國家增多。

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