韓營：請假後加快覓副手 下月公布

2019-10-15

〔記者王榮祥、蘇永耀／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜的副手引起外界好奇；韓國瑜競選辦公室對此一如既往回應，目前還沒要公布。親韓人士則明確指出，等韓國瑜開始請假後，就會加快尋覓副手腳步，十一月才宣布。

張善政、江啟臣大熱門

至於可能人選？在前新北市長朱立倫表態「完全不存在的事情」後，前行政院長張善政、立委江啟臣均被視為大熱門，前內政部長李鴻源雖說過「從沒這樣的打算」，但他也說「假如能扮演一個角色讓大家坐下好好談，他也樂意」，被解讀為不排斥。

韓國瑜通過黨內初選後，曾在多個專訪中闡述副手兩大條件，要有國際觀、要懂產業，並強調既然選擇副手，絕對會高度信任與授權，如果副手很成功並吸引鎂光燈，他會拍手叫好，並形容自己的副手會是有史以來被授權最大的一位。

此後，韓國瑜即鮮少對外再談副手，藍營內部則傳出韓國瑜口袋名單近廿人，涵蓋政、商、學界。外界則陸續點名朱立倫、張善政、李鴻源、周錫瑋等人，連將代表蔡英文總統出席亞太經合會經濟領袖會議的台積電創辦人張忠謀，昨也被媒體問及，韓國瑜是否曾找他擔任副手，張明確回應：「沒有這回事，我都是在報紙上看到的」。

近韓人士指出，依現況評估，張善政機會大一些，尤其他擔任國政顧問團團長，協助韓國瑜研擬各項國政，過程中逐漸培養默契，加上個人學經歷俱佳，非常符合韓國瑜副手有國際觀與懂產業兩大要件。

近韓人士也引述張善政先前對韓國瑜遲未公布副手的看法，張認為韓國瑜忙於市政、較沒時間，加上國民黨內部狀態模糊，所以須等正式請假、全心投入選舉後，就會加快尋覓腳步，同時與黨部積極商議。

另名親韓人士則明確指出，韓國瑜十一月才會公布副手，推估應該是在十一月十八日登記前。

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