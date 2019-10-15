蔡：打造自主且公義的國家

2019-10-15

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統昨接見「台灣基督長老教會總會教會與社會委員會」成員時表示，身為總統，她每一天要求自己要帶給社會正面的力量、守護國家的主權，以及前人辛苦爭取來的民主與自由。展望未來，她會和大家一起繼續走在追求公義的這條道路上，一起為台灣繼續努力。

包括台北中會北門教會北部會長陳宇全牧師及玉山神學院院長、宗教自由無任所大使布興．大立牧師等晉見總統。

面對長期支持台灣邁向正常化發展的本土宗教力量，總統說，基督長老教會用正面的力量長期支撐起台灣社會。許多牧師、傳道人不只是傳福音，也推動醫療、教育等社會事業，更一起促進了台灣的民主化。實踐公義，實踐對台灣這片土地的愛，這就是長老教會讓她最欽佩的地方。

總統指出，身為總統，她每一天都要求自己要帶給社會正面的力量、要守護國家的主權，以及前人辛苦爭取來的民主與自由。所以，面對國際社會，她堅定表達兩千三百萬人民反對「一國兩制」的共識，也連結理念相近的國家一起來捍衛我們的宗教自由。

總統強調，面對國內，她把握時間實踐轉型正義的承諾，讓過去受難的民主前輩能夠得到徹底的平反，確保政府不會再度犯錯。

總統認為，打造一個自主、而且公義的國家，確保下一代擁有選擇的機會，就是在呼應台灣基督長老教會「焚而不燬」的精神，共同的目標，就是讓台灣更好。

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