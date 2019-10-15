呂：有信心達連署門檻

2019-10-15

〔記者楊淳卉／台北報導〕前副總統呂秀蓮投入二○二○總統選舉展開全台連署，呂秀蓮昨於立院前召開記者會表示，有信心達到卅萬份連署書門檻（法定門檻為二十八萬三八四人）。

呂秀蓮並批總統蔡英文及國民黨總統參選人韓國瑜互相指責對方若當選、國家會滅亡的「亡國論」，她表示，想要競選國家領導人卻吃芒果乾，且總統候選人讓人民有亡國感非常可悲，芒果很好吃，不要再污名化芒果。

喜樂島聯盟推薦呂秀蓮與南投縣前縣長彭百顯參選二○二○正、副總統。呂秀蓮與彭百顯昨在立法院大門前舉行記者會說明連署進度。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法