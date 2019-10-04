新聞分析》郭柯聯盟 藍營分裂投票機率高

2019-10-04

記者陳昀／特稿

鴻海創辦人郭台銘、台北市長柯文哲本週三合體，為台灣民眾黨及「郭家軍」立委參選人拍攝競選宣傳照，宣告正式啟動「雙母雞」輔選模式。「郭柯聯盟」參戰二○二○立委選戰，是否能激發「非郭不投」的選民出門投票，成為國民黨立委一線生機？值得觀察。但在總統選舉部分，郭韓裂痕彌合難度高，總統、立委分裂投票機率頗高。

郭台銘、韓國瑜陣營在國民黨總統初選激烈交鋒，兩造支持者壁壘分明。郭宣布不選後，國民黨及韓陣營力促「郭韓會」卻頻碰軟釘子，郭營明確表示「現在沒見面必要，郭從不覺得整合泛藍是自己的責任」。面對選戰將至，郭、韓關係修補機率頗低，韓國瑜想要得到郭台銘百分之百支持，任務艱鉅。

雖然郭台銘、柯文哲目前看來不會參選總統，但郭過去主打知識、經濟選民，與韓國瑜有明顯區隔，這些選民不是國民黨死忠支持者，也不可能欣賞與郭風格迥異的韓國瑜，因此這些票難以回流到國民黨，投票意願也可能大幅降低，甚至流向其他政黨，對國民黨總統、立委選情皆極為不利。

韓國瑜這隻母雞被部分黨內人士認為「上不了檯面」，郭台銘則被部分國民黨立委視為契機。郭將二○二○定調為「中華民國保衛戰」，又有意拿下國會多數、延續理想，放眼各黨派，與其理念最近的仍是國民黨，最後藍委會不會「邀郭棄韓」站台，值得觀察。

柯文哲的台灣民眾黨一時要湊足區域立委參選人不容易，現在也需要與郭合作相互拉抬。過去一向被視為「偏綠」的柯文哲，會不會在二○二○戰役後被視為「偏藍」，現階段的合縱連橫影響著未來。

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