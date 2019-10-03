農地工廠就地合法 問題多多

2019-10-03

〔記者蔡文居／台南報導〕臨時工廠代辦登記成為一門生意，並扯出包攬風波，農地工廠今年六月立法院通過「工廠管理輔導法」並發布實施，計畫將非法違章工廠納管，若屬低污染工廠可就地合法；但環保界有異議，中華醫事科大副教授黃煥彰指出，以前農地排水很乾淨，未來一旦工廠納管，排水將是一大隱憂，最後就是「違章工廠喝好水、農田喝廢水」，也影響食品安全。

違章工廠喝好水 農田喝廢水

黃煥彰長期關心農地污染問題，他說自己從全國來看，而非針對個案；違章工廠政策已使政府公信力長期破產，創造不公平，膽敢違法蓋工廠的「夾去配」，造成污染卻由周遭守法農民承擔，變成「乞丐趕廟公」；而修法又一延再延，違章工廠得以越蓋越多，現在全國估計十二萬家，但地方政府卻刻意縮編拆除經費，根本沒錢可拆，無法終止。

沉疴難解 學者憂製造新問題

黃煥彰表示現在是由經濟部負責低污染認定，而不是環保署和農委會，很多農地埋爐渣問題就是這樣產生的，這缺乏社會公平正義。新的「工輔法」沒有解決問題，反而造成世代問題、農地切割零碎問題。

萬一失火 大型消防車無法救

環保人士吳仁邦也說，台南有些早期工業區並無污水處理中心，偷排時有所聞，工業區周遭很多違章工廠，工輔法未來允許就地合法後，很多農地因大型消防車進不去，沒有水源搶救，火災後產生重金屬污染，這並非「低污染」就應該在農地長存。

吳仁邦說，說沒污染也只是水污染這部分，臨時登記讓工廠在農地存在，未來一定問題更多，因為一般工廠都不會遵照政府的規定，屆時問題絕對更多。

安南區王姓農友則表示，違章工廠要拆有其困難，農地若不能蓋工廠，土地價值就不高，多數農民都希望土地可以賣高價；政府若要保障農地不要消失，就要嚴格執行，各縣市都一樣，這樣才能讓人信服。

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