爭取親民黨提名 王金平的現在進行式

2019-09-24

〔記者邱燕玲、林良昇／台北報導〕鴻海創辦人郭台銘不參與二○二○總統大選後，國民黨立委、前立法院長王金平接下來的路更加受到矚目。王陣營人士昨指出：「如果該是他（王）要出來、該是他的路，再難都會通；如果不是他該出來、不是他的路，再怎麼走也走不到。」

就待宋楚瑜如何決定

對於爭取親民黨支持，王金平昨說「可以這麼解讀」，親民黨也證實王已找人接觸親民黨主席宋楚瑜。爭取親民黨提名、與其他勢力合組「民主大聯盟」，已是王金平的現在進行式，就待宋與親民黨如何決定。

郭台銘不選後，王金平也曾公開表示，他和郭有約定，「他參選我支持，我參選他支持」，重申將參選到底，並稱「這條路已逐漸顯露了」。

以王金平的政治實力，要透過連署成為總統參選人並非難事，王透露早有超過廿萬份連署。但王不思此途，一方面是避免立即被國民黨開除黨籍，另一方面也是以時間換取空間，等待國民黨總統參選人韓國瑜的支持度持續下滑，看看有無「韓下王上」的空間，或是這條路走不通，就改爭取親民黨支持。

挺王人士表示，任何人都急，唯獨王金平不需要急，若是該由王出來，再難的路都走得通；挺王人士並諷刺說：「韓國瑜的路不是很好走嗎？」也不解國民黨現在怎會這樣打蔡英文總統的論文議題。

王、宋兩人有一定的情誼，能否獲得親民黨的門票，並非操之在王手上，而是要看親民黨如何考量。在台北市長柯文哲成立台灣民眾黨之後，親民黨備受威脅，因此，能否維繫親民黨的生存，必是親民黨最優先考慮的關鍵。

王金平昨在立院受訪時，被問到過去他提及參選總統到底，但柯文哲態度卻猶豫，不像柯支持郭台銘一樣堅決。王坦言，本來就是這樣，但應該都有和柯、郭談過，會繼續努力，看有沒有辦法改善。

王也提及，雖然不是他在主持，但所謂「民主大聯盟」的籌組有不錯進度，柯文哲已有台灣民眾黨，當然會反對友黨組成的政黨團體，但不代表和柯沒有合作空間，任何可能都還繼續存在，看怎麼努力，心境上怎麼轉換。

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