王金平：連署逾20萬份 但仍尊重這個黨

2019-09-19

〔記者林良昇／台北報導〕鴻海創辦人郭台銘宣布不參選總統，說過參選到底的前立法院長王金平，前日也未到中選會登記為總統選舉被連署人。王金平昨受訪時表示，他的連署書已經超過二十萬份，但還是尊重這個黨（國民黨），會不會繼續選下去「誰也不知道」，隨因緣走。

會不會選下去 誰也不知道

日本台灣交流協會駐台代表沼田幹夫昨到立法院拜會王金平，王受訪時被問到前日到台中市拜會市長盧秀燕，未來是否會與其他縣市長見面？王說，他已經做完二十二個縣市的發展規劃案，都會一一為各縣市長來做說明，讓縣市長了解他的看法，提供參考。

王金平表示，他早就完成國政白皮書，延伸下去就是怎樣讓中央與地方結合，成為夥伴關係還有中央與地方的關係，國政做很完整的規劃；他這麼用心做，無非就是如果參選總統，是整套、整體的國家發展、國家生存之道的做法。

對於之前所拋出「民主大聯盟」的運作狀況，王金平表示，現在還是自然地在運作中，最後怎麼結果還是不得而知。在立委選舉部分則還沒有談到。對於台灣民眾黨的部分，王說「他們（民眾黨）就自己做」。

王金平也澄清，所謂的運作都是有人在運作，不是他在運作，「我沒有親自自己出面去做什麼」。王也透露，像宗教聯盟、國會聯盟等等應該都會在民主大聯盟裡，未來看發展情況再讓外界知道。

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